Öğrencilerin beklediği gün geldi: İlk ara tatil yarın başlıyor

Atatürk Haftası'nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle, Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, vatan sevgisi ve millet bilincini güçlendirmek amacıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü anlam ve amaç bütünlüğü içinde ele alınarak fidan dikim etkinlikleriyle birleştirildi.