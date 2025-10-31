Yeni Şafak
Okul çıkışı izdiham: 23 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Okul çıkışı izdiham: 23 öğrenci hastaneye kaldırıldı

08:1231/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
IHA
Erzurum'da son ders zili ile okul çıkışı korku dolu anlar yaşandı. Merdivenlerde oluşan yoğunlukta bazı öğrencilerin düşmesi nedeniyle izdiham çıktı. Yaralanan 23 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda son ders ziliyle birlikte yaşanan yoğunluk korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.



Alınan bilgilere göre, bir öğrencinin merdivenlerde dengesini kaybedip düşmesiyle birlikte arkasından gelen birkaç öğrenci daha yere düştü ve kısa zaman içinde izdiham yaşandı.




Olay yerine çok sayıda ambülans sevk edildi. İzdihamda yaralanan 23 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.



Yaralı öğrencilerden Y.E.Ç., "Bahçede tören bitti. Çantalarımızı almak için sınıflara tekrar gittik. Merdivenlerden inerken arkadaşlar birbirini iterken ben bir anda en altta kaldım. Nefesim kesildi ve bayıldım. Ama şimdi iyiyim" dedi.



Erzurum Şehri Hastanesi ve Üniversite Araştırma Hastanesi'nde ayakta tedavileri devam eden yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



