KASIM ARA TATİL TARİHİ 2025: Ara tatil ne zaman, kaç gün, ilk ara tatil Kasım'ın kaçında başlıyor?

14:555/11/2025, Çarşamba
Kasım ara tatili ne zaman?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin merakla beklediği 1. dönem ara tatili için geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler kasım ayında kısa bir mola verecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tarihlere göre ara tatil, öğretmen ve öğrenciler için dinlenme fırsatı sunacak. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Okullarda ara tatil heyecanı başladı! Yoğun geçen ilk dönemin ardından milyonlarca öğrenci kasım ayında kısa bir soluk alacak. 2025 Kasım ara tatili için tarih netleşirken, veliler ve öğrenciler “Ara tatil ne zaman, okullar kaç gün tatil olacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte MEB takvimine göre 2025-2026 1. dönem ara tatil tarihleri…

ARA TATİL NE ZAMAN? 2025 KASIM İLK ARA TATİL TARİHLERİBu sene ilk ara tatil 10 Kasım'da başlayacak, 14 Kasım'da sona erecek.

ARA TATİL KAÇ GÜN?

Ara tatil hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

