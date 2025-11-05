KASIM ARA TATİL TARİHİ 2025: Ara tatil ne zaman, kaç gün, ilk ara tatil Kasım'ın kaçında başlıyor?

Okullarda ara tatil heyecanı başladı! Yoğun geçen ilk dönemin ardından milyonlarca öğrenci kasım ayında kısa bir soluk alacak. 2025 Kasım ara tatili için tarih netleşirken, veliler ve öğrenciler “Ara tatil ne zaman, okullar kaç gün tatil olacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte MEB takvimine göre 2025-2026 1. dönem ara tatil tarihleri…