Öğrencilerine uzaktan eğitim vermek için köyün tepesine çıkıyor

Elazığ Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi'nin 44 yaşındaki tarih öğretmeni Alparslan Alemdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nca koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerine eğitimi uzaktan vermeyi sürdürdü.
Okulların tatil olması nedeniyle merkeze bağlı Hıdırbaba köyüne yerleşen Alemdaroğlu, köyde internet çekmeyince tepeye çıkarak, öğrencilerine ders veriyor.
Alemdaroğlu'nun, köyün tepesinde koyduğu yazı tahtasında işlediği dersi internet üzerinden öğrencilerine aktarması, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Koronavirüs salgınından sonra ailesi ile birlikte köyüne geldiğini anımsatan öğretmen Alparslan Alemdaroğlu, "Köydeki evimde internet çekmiyor. Ders zamanlarında Elazığ'a gidiyordum. Daha sonra bende şöyle bir fikir oluştu,köyüme yakın bir noktada internet çekerse diye araştırdım. Evime yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bir tepe buldum. Bu yüksek noktada internet çekiyor. Bu nedenle bu nokta da ders yapmaya başladım"dedi.