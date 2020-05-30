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ELAZİĞ

Öğrencilerine uzaktan eğitim vermek için köyün tepesine çıkıyor

Elazığ'da, tarih öğretmeni Alparslan Alemdaroğlu, kaldığı köyde internet çekmemesi nedeniyle öğrencilerine ders vermek için tepeye çıkıyor.

Haber Merkezi DHA
44 yaşındaki tarih öğretmeni Alparslan Alemdaroğlu
44 yaşındaki tarih öğretmeni Alparslan Alemdaroğlu

Elazığ Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi'nin 44 yaşındaki tarih öğretmeni Alparslan Alemdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nca koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerine eğitimi uzaktan vermeyi sürdürdü.

Okulların tatil olması nedeniyle merkeze bağlı Hıdırbaba köyüne yerleşen Alemdaroğlu, köyde internet çekmeyince tepeye çıkarak, öğrencilerine ders veriyor.

Tarih öğretmeni öğrencileri için dağaları tepeleri aşıyor: Köyde internet çekmeyince sanal sınıfı tepeye taşıdı
FOTOĞRAF 15
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Kentte Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni evli ve 2 çocuk babası Alparslan Alemdaroğlu (44), Covid-19 salgını sürecinde merkeze bağlı Hıdırbaba köyündeki evinde yaşıyor.
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Bu süreçte öğrencilerine ders vermeyi ihmal etmeyen ve 12. sınıfta olanları LGS'ye hazırlayan öğretmen Alemdaroğlu, köyünde internet çekmeyince farklı bir çözüm buldu.
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Ders saatleri öncesi bilgisayarı, masası ve tahtasını alarak köyde internetin çektiği tepeyi keşfeden Alemdaroğlu, burada online ders vermeye başladı.
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Öğrencilerinden de olumlu dönüş alan öğretmen Alemderoğlu, kendi düşüncesinin insanın kendi öğretmeninin daha etkili olduğunu yönünde olduğunu aktardı.
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Koronavirüs salgınından sonra ailesi ile birlikte köyüne geldiğini anımsatan öğretmen Alparslan Alemdaroğlu, Köydeki evimde internet çekmiyor. Ders zamanlarında Elazığ'a gidiyordum. Daha sonra bende şöyle bir fikir oluştu,köyüme yakın bir noktada internet çekerse diye araştırdım. Evime yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bir tepe buldum. Bu yüksek noktada internet çekiyor. Bu nedenle bu nokta da ders yapmaya başladımdedi.
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Amacının öğrencilere hizmet olduğunu aktaran Alemdaroğlu, Eğitimin aksamaması için her nerede olursa olsun öğretmen olarak hizmet vermektir. Üzerime düşen bu süreçte her şeyi yapma gayretindeyim. Bu salgın sürecinde de bu şekilde sürdürmeyi düşünüyorum. Öğrencilerimden de olumlu dönüşler aldım. 12'nci sınıf öğrencilerime, özellikle LGS'ye hazırlık noktasında eğitim veriyorum, gruplarımız var, oradan soru paylaşıyorum. Elimden geldikçe kısa videolar çekip paylaşıyorum ifadelerini kullandı.
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Süreçte izlenimlerini de paylaşan Alemdaroğlu, Öğrenciler çeşitli sosyal medyalarda video izliyorlar. Ama ben insanın kendi öğretmeninin daha etkili olduğunu düşünüyorum. Öğrenci kendi öğretmeninin kendi dilinden daha iyi anlıyor. Bu salgın sürecini bir tatil süreci değildir. Eğitim beşikten mezara kadar devam ediyor. Öğrencilerimizin bu salgın sürecini kayıp olarak görmemeli ve derslerden kopmamaları gerekiyor. Devletimizin verdiği imkanlar doğrultusunda EBA üzerinden derslerini takip etmelerini istiyorum diyerek sözlerini tamamladı.
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Tarih öğretmeni öğrencileri için dağaları tepeleri aşıyor: Köyde internet çekmeyince sanal sınıfı tepeye taşıdı
Elazığ'da köyünde yaşayan tarih öğretmeni Alparslan Alemdaroğlu, internet çekmediği için evinden bir kilometre uzaklıktaki tepede öğrencilerine online eğitim vererek örnek oldu.

Alemdaroğlu'nun, köyün tepesinde koyduğu yazı tahtasında işlediği dersi internet üzerinden öğrencilerine aktarması, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Koronavirüs salgınından sonra ailesi ile birlikte köyüne geldiğini anımsatan öğretmen Alparslan Alemdaroğlu, "Köydeki evimde internet çekmiyor. Ders zamanlarında Elazığ'a gidiyordum. Daha sonra bende şöyle bir fikir oluştu,köyüme yakın bir noktada internet çekerse diye araştırdım. Evime yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bir tepe buldum. Bu yüksek noktada internet çekiyor. Bu nedenle bu nokta da ders yapmaya başladım"dedi.

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