Öğrencilerine uzaktan eğitim vermek için köyün tepesine çıkıyor

Süreçte izlenimlerini de paylaşan Alemdaroğlu, Öğrenciler çeşitli sosyal medyalarda video izliyorlar. Ama ben insanın kendi öğretmeninin daha etkili olduğunu düşünüyorum. Öğrenci kendi öğretmeninin kendi dilinden daha iyi anlıyor. Bu salgın sürecini bir tatil süreci değildir. Eğitim beşikten mezara kadar devam ediyor. Öğrencilerimizin bu salgın sürecini kayıp olarak görmemeli ve derslerden kopmamaları gerekiyor. Devletimizin verdiği imkanlar doğrultusunda EBA üzerinden derslerini takip etmelerini istiyorum diyerek sözlerini tamamladı.