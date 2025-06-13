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Öğretmeni odasında tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Öğretmeni odasında tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

18:1613/06/2025, Cuma
AA
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Konya'da silahlı saldırıya uğrayan öğretmenin katil zanlısı arkadaşı çıkmıştı.
Konya'da silahlı saldırıya uğrayan öğretmenin katil zanlısı arkadaşı çıkmıştı.

Konya'da bir ortaokulda dün rehberlik öğretmenini odasında tüfekle vurarak öldüren zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konya'da rehberlik öğretmenini okulda silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Fetih Mahallesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi'ndeki ortaokulda dün, rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ün (33) odasında tüfekle vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan B.O'nun (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Konya Numune Hastanesine sağlık kontrolü için getirilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



#Konya
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