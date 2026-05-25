Öğretmeninden harçlık isteyen çocuğa baba şiddeti: Devlet korumasına alındı

Manisa'da öğretmeninden harçlık istediği için babası S.D. tarafından darbedilen 12 yaşındaki R.B.D., annesinin aldığı darp raporu ve şikayeti sonrasında devlet korumasına alındı. Baba S.D.'nin "Kendimi kaybettim" savunması sonrası çocuğun annesi, "Buna sinirlenip kendini kaybettiğini ve istemeden yaptığını söylüyor. Ama bu pişmanlık yaşananları değiştirmiyor." ifadelerini kullandı.
Olay, 21 Mayıs'ta Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencisi R.B.D., acıktığı için öğretmeninden harçlık istedi. Öğretmen durumu R.B.D’nin babası S.D.'ye bildirildi. S.D., aynı gün akşam saatlerinde oğlunu darbetti. R.B.D., ertesi gün ayrı yaşadığı annesi Derya K.’nin yanına gitti. R.B.D.'nin vücudundaki izleri fark eden anne, oğluna durumu sordu. İlk etapta yaşadıklarını anlatmak istemeyen R.B.D, ısrar üzerine babası tarafından darbedildiğini söyledi. Bunun üzerine Derya K., oğlunu Manisa Şehir Hastanesi'ne götürüp, darp raporu aldı, ardından da emniyet müdürlüğüne gidip eski eşi hakkında şikayetçi oldu. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle iki çocuğuna birden bakamayacağını belirten anne Derya K.’nin başvurusu sonrası R.B.D., devlet korumasına alınıp, yurda yerleştirildi.