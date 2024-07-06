|
Gündem

Okçuluğu dünyaya tanıtıyoruz

Türk-İslam Okçuluğu Yazma Eserler Sergisi’nin açılışı dün Rami Kütüphanesi Yazma Eserler Sergi Salonu’nda yapıldı.

Saliha Engin
04:00 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 07:14 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Sergide, el yazmaları, levhalar ve murakkaları ve savaş stratejisi ve teknikleri, silah üretimi ve kullanımı, binicilik ve atıcılık gibi konuların ele alındığı eserler yer alıyor.
Sergide, el yazmaları, levhalar ve murakkaları ve savaş stratejisi ve teknikleri, silah üretimi ve kullanımı, binicilik ve atıcılık gibi konuların ele alındığı eserler yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eserler Kurulu Başkanlığı ile Okçular Vakfı işbirliğiyle düzenlenen sergi, 4 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. Sergide, Türk-İslam medeniyetinin önemli askeri ve kültürel unsurlarından biri olan okçuluğun teknik, tarihi, kültürel ve sanatsal yönlerini yansıtan el yazmaları, levhalar ve murakkaları ve savaş stratejisi ve teknikleri, silah üretimi ve kullanımı, binicilik ve atıcılık gibi konuların ele alındığı eserler yer alıyor.


OKÇULUĞA MERAK ARTIYOR

Çeşitli coğrafyalarda Türk okçuluğunu anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Okçuluk Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, “Sadece soydaş ve dindar topluluklara değil, gayrimüslim ülkelere, topluluklara da Türk okçuluğunu anlatmaya, tanıtmaya çalıştık. Çünkü tarihin yetiştirdiği en güçlü okçuların torunlarıyız. Bu bizim önemli bir kültürel zenginliğimiz. Müsabakalarda sporcularımızın aldığı madalya sayılarının artışına baktığımız zaman Türkiye'deki lisanslı okçu sayısının ne denli hızlı arttığına baktığımız zaman da vakfımızın bütün paydaşlarla ne denli önemli neticeler aldığını görebiliyoruz” dedi.


#okçuluk
#Yazma Eserler Sergisi
#kültür
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KYK yurt başvuruları ne zaman 2024-2025? GSB ile KYK başvurusu nasıl yapılır, KYK yurt başvurusu ücreti ne kadar olacak?