Okçuluğu dünyaya tanıtıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eserler Kurulu Başkanlığı ile Okçular Vakfı işbirliğiyle düzenlenen sergi, 4 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. Sergide, Türk-İslam medeniyetinin önemli askeri ve kültürel unsurlarından biri olan okçuluğun teknik, tarihi, kültürel ve sanatsal yönlerini yansıtan el yazmaları, levhalar ve murakkaları ve savaş stratejisi ve teknikleri, silah üretimi ve kullanımı, binicilik ve atıcılık gibi konuların ele alındığı eserler yer alıyor.