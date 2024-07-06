Okçuluğu dünyaya tanıtıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eserler Kurulu Başkanlığı ile Okçular Vakfı işbirliğiyle düzenlenen sergi, 4 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. Sergide, Türk-İslam medeniyetinin önemli askeri ve kültürel unsurlarından biri olan okçuluğun teknik, tarihi, kültürel ve sanatsal yönlerini yansıtan el yazmaları, levhalar ve murakkaları ve savaş stratejisi ve teknikleri, silah üretimi ve kullanımı, binicilik ve atıcılık gibi konuların ele alındığı eserler yer alıyor.
OKÇULUĞA MERAK ARTIYOR
Çeşitli coğrafyalarda Türk okçuluğunu anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Okçuluk Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, “Sadece soydaş ve dindar topluluklara değil, gayrimüslim ülkelere, topluluklara da Türk okçuluğunu anlatmaya, tanıtmaya çalıştık. Çünkü tarihin yetiştirdiği en güçlü okçuların torunlarıyız. Bu bizim önemli bir kültürel zenginliğimiz. Müsabakalarda sporcularımızın aldığı madalya sayılarının artışına baktığımız zaman Türkiye'deki lisanslı okçu sayısının ne denli hızlı arttığına baktığımız zaman da vakfımızın bütün paydaşlarla ne denli önemli neticeler aldığını görebiliyoruz” dedi.