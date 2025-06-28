Oktay'a atılan yalan mahkemeden döndü

Oktay, avukatı Deniz Yazar aracılığıyla iftirayı atan Nefes gazetesinde yayınlanan “AKP’yle servet yapan siyasetçilerin hayatları göz kamaştırıyor” haberini gönderdiği tekziple de yalanladı. Oktay’ın lüks bir konakta yaşadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Yazar, basit bir araştırmayla konutun değerinin iddia edilen yüksek değerlerde olmadığının tespit edilebileceğine

dikkat çekti. Oktay’ın 13 yılı yurt dışında olmak üzere 40 yıla yakın profesyonel iş hayatında bulunduğunu, bunun da çoğunluğunda uluslararası şirketlerde yönetici olduğunu bildiren Yazar, “Konutun siyaseten zenginleşmenin bir sonucu gibi haberleştirilmesi kabul edilemez” dedi.

Yazar, şu bilgileri verdi: “Söz konusu konuta ait arsa, ailecek Ankara’da yaşama kararı alınması üzerine daha önceki birikimlerle edinilmiş İstanbul’daki apartman dairesi satılarak alınmıştır. Sonrasında da arsa üzerine evin yapımı bir kısmı birikim bir kısmı da borçlanmak suretiyle gerçekleşmiştir.“ Avukat Yazar, benzer iddialara ilişkin açılan davaların Oktay lehine sonuçlandığını hatırlattı.







