Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Okul bahçesinde deney şenliği
ANKARA

Okul bahçesinde deney şenliği

Uluslararası eTwinning Projesi kapsamında Sincan Cemal Yüksel İlkokulu öğretmenlerinden Gülşen Duman ile Sibel Bazancir’in yürütmüş olduğu deney şenliği okul bahçesinde yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Okul bahçesinde deney şenliği
Sincan Cemal Yüksel İlkokulu deney şenliği.

Uluslararası eTwinning Projesi kapsamında Sincan Cemal Yüksel İlkokulu öğretmenlerinden Gülşen Duman ile Sibel Bazancir’in yürütmüş olduğu deney şenliği okul bahçesinde yapıldı. Şenlikte Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım ve Sincan Belediye Başkan Yardımcısı Fahri Kılıç öğrencileri yalnız bırakmadı. Deney Şenliğinde 4/C ve 4/L sınıf öğrencileri, eğitim öğretim yılı boyunca yapmış oldukları deneylerin sunumlarını gerçekleştirdi. Öğretmenlerinin yaptığı “Fildişi Macunu Deneyi” ile de eğlenceli dakikalar yaşandı.

Sincan Belediyesi Ramazan'da yardımları artırdı
GÜNDEM
Sincan Belediyesi Ramazan'da yardımları artırdı

Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe

Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe

Sarı-lacivertlilerin yenilmezlik serisi 11 maça çıktı.
Şampiyonluk provası gibi idman

Şampiyonluk provası gibi idman

​Trabzonsporlu taraftarlar Akyazı'daki antrenmana koştu.
Vefat sayısı iki yılın ardından ilk kez 10un altına düştü

​Büyükelçi Schulz Dışişleri'ne çağrıldı.
Kadıköy'de <br>'Bilica' vakası

Kadıköy'de
'Bilica' vakası

​F.Bahçe-Gaziantep maçında ilginç an.

Ölümden nasıl kurtulduğunu anlattı.
Bayraktar TB2 bayramda görevde

Bayraktar TB2 bayramda görevde

İki 2 bin 224 ayrı noktada denetim yapacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.