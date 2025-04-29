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Okul servisi evin balkonuna girdi: İki öğrenci yaralandı

Okul servisi evin balkonuna girdi: İki öğrenci yaralandı

13:4829/04/2025, Salı
AA
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Can kaybının yaşanmadığı kazada lise öğrencileri hafif yaralandı.
Can kaybının yaşanmadığı kazada lise öğrencileri hafif yaralandı.

Çorum'da okul servisinin bir evin cam balkonuna girdiği kazada 2 öğrenci yaralandı.

Gülabibey Mahallesi Beytepe 8. Sokak'ta seyreden Ş.K. idaresindeki okul servisi, kontrolden çıkıp 1. Cadde'deki apartmanın çevre korkuluklarını devirerek yolla aynı hizada bulunan birinci kat balkonuna çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Servisin balkon camlarını ve duvarı kırarak balkona girdiği kazada serviste bulunan öğrenciler S.E.Ö. (17) ile M.A.B. (17) hafif şekilde yaralandı.


Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Freni boşaldığı için kontrolden çıktığı belirtilen araç çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.



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