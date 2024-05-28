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Okula gitmek için evden ayrılan liseli Nderim'den haber alınamıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde okula gitmek için evden çıkan Arnavut asıllı liseli gençten haber alınamıyor. Gencin ailesi, oğullarını görenlerin ve yerini bilenlerin durumu polise bildirmelerini istedi.

07:54 - 28/05/2024 Salı
IHA
Nderim Toska
Nderim Toska

Edinilen bilgiye göre, Hacet Mahallesi'nde yaşayan Arnavut asıllı Türk vatandaşı Nderim Toska (16), bu sabah okula gitmek için evden çıktı. Gencin okuduğu Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi'ne bugün hiç gitmediğini öğrenen Toska'nın ailesi, oğullarından haber alamayınca durumu polise bildirdi. Kayıp gencin yakınları, "Okuldan eve, evden okula giden, okula giderken yanına cep telefonunu bile almayan Nderim için endişeliyiz. Sabah evden çıktığında üzerinde okul forması vardı. Siyah pantolon ve beyaz armalı tişörtle evden ayrılan Nderim kıvırcık saçlı” dedi.


Oğullarından haber alamayan aile, liseli genci görenlerin veya yerini bilenlerin durumu polise bildirmelerini istedi.






#Antalya
#Alanya
#Nderim Toska
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