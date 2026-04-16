Okula saldırı yapacağı yönünde mesaj atan öğrenci gözaltına alındı

09:2216/04/2026, Perşembe
DHA
Zonguldak'ta sınıf arkadaşlarının bulunduğu Whatsapp grubuna okulda saldırı yapacağına yönelik mesajlar atan lise öğrencisi B.T.A. (17) polis ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilirken, B.T.A.’nın daha önce eğitim gördüğü lisede, sınıfta torpil patlattığı için okuldan atıldığı ortaya çıktı.

Zonguldak'taki olay, akşam saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Fener Anadolu Lisesi’nde eğitim gören B.T.A., sınıf arkadaşlarının bulunduğu Whatsapp grubunda Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş’takine benzer şekilde okulda saldırı yapacağı yönünde mesajlar atıp tehdit içerikli fotoğraflar paylaştı. Paylaşımlar, öğrenci ve velileri endişelendirdi. İhbar üzerine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, B.T.A.’nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, B.T.A.’nın odasında 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. B.T.A., Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ev araması sırasında polislerin B.T.A. ile yaptığı ön görüşmede, daha önce Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gördüğü sınıfın içinde torpil patlatması nedeniyle, disiplin kurulu tarafından okuldan atılarak kaydının Fener Anadolu Lisesi’ne aldırıldığını anlattığı öğrenildi.

Ayrıca B.T.A.’nin görüşme sırasında arkadaşlarına şaka yapmak amacıyla bu tip mesajlar attığını, kurusıkı tabanca mermilerini ise köyden hatıra amaçlı getirdiğini söylediği ifade edildi.

Gözaltına alınan öğrencinin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.


