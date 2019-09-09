Okullara hükümlü eli

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bugün başlıyor. 18 milyon öğrenci için bugün ziller çalacak. Okullar ise yaz tatili boyunca yapılan çalışmalarla yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlandı. Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik uygulaması kapsamında, Türkiye genelinde bin 480 okulda çalışma başlatıldı. Çocukların okullarda bulunmadığı yaz döneminde 13 bin 301 hükümlü, söz konusu okullarda boya, tadilat ve temizlik işleri yaptı ve binlerce sınıfı öğrenciler için hazır hale getirdi.
HİJYENİK TEMİZLİK DE TAMAM
-
- Okullarda sadece boya ve tadilat işlemleri yapılmadı. Gelen talepler doğrultusunda bazı okullarda detaylı hijyenik temizlik yapan hükümlüler, lavabo, kalorifer petekleri ve sıraları deterjanlarla temizledi.