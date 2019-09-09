Gündem Okullara hükümlü eli
EĞİTİM

Okullara hükümlü eli

Denetimli serbestlik kapsamındaki 13 bin 301 hükümlünün yaz tatili boyunca boya, tadilat ve temizlik işlerini yaptıkları bin 480 okul yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Denetimli Serbestlik uygulaması kapsamında, Türkiye genelinde bin 480 okulda çalışma başlatıldı.
Denetimli Serbestlik uygulaması kapsamında, Türkiye genelinde bin 480 okulda çalışma başlatıldı.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bugün başlıyor. 18 milyon öğrenci için bugün ziller çalacak. Okullar ise yaz tatili boyunca yapılan çalışmalarla yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlandı. Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik uygulaması kapsamında, Türkiye genelinde bin 480 okulda çalışma başlatıldı. Çocukların okullarda bulunmadığı yaz döneminde 13 bin 301 hükümlü, söz konusu okullarda boya, tadilat ve temizlik işleri yaptı ve binlerce sınıfı öğrenciler için hazır hale getirdi.

HİJYENİK TEMİZLİK DE TAMAM

  • Hükümlüler okullarda boya, tadilat ve temizlik işleri yaptı
  • Okullarda sadece boya ve tadilat işlemleri yapılmadı. Gelen talepler doğrultusunda bazı okullarda detaylı hijyenik temizlik yapan hükümlüler, lavabo, kalorifer petekleri ve sıraları deterjanlarla temizledi.

917 bin kişi ‘okur yazar’ oldu
GÜNDEM
917 bin kişi ‘okur yazar’ oldu
Önce oğlunu sonra seni öldürürüz

Önce oğlunu sonra seni öldürürüz

HDP'liler evlat nöbetindeki aileleri ölümle tehdit ediyor.
ABDye güven olmaz

ABD'ye güven olmaz

Uzmanlara göre 'ortak devriye' soru işaretlerini dağıtmadı.
HDPye soruşturma

HDP'ye soruşturma

Diyarbakır il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma başlatıldı.
Güvenli bölgeyi<br>teröristler için istiyor

Güvenli bölgeyi
teröristler için istiyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesaj.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

Bakan Çavuşaoğlu Zarif ile Suriye'yi konuştu.
Beklenmedik trafik

Beklenmedik trafik

​Okul için tatilden dönenler yoğunluk oluşturdu.
Saat 04.25'te sahte imzayla göndermiş

Saat 04.25'te sahte imzayla göndermiş

​FETÖ'cü hainlerin gönderdiği mesaj ortaya çıktı.
28 Şubat'ı hatırlatan işler var

28 Şubat'ı hatırlatan işler var

Cumhurbaşkanı, Önder İmam Hatipliler Buluşması'nda konuşuyor.

Devriyeler<br> devam edecek

Devriyeler
devam edecek

Bakanlık'tan çok net Fırat'ın doğusu mesajı.

Bir aile daha katıldı

Bir aile daha katıldı

​HDP önünde bekleyenlere sanatçılardan destek.
Ortak devriye<br> sona erdi

Ortak devriye
sona erdi

ABD ile ilk ortak kara devriyesi atan zırhlılar döndü.
Dehşeti yaşadılar

Dehşeti yaşadılar

Yürüyüşe çıkanlar korkunç olay ile karşılaştı.
'Esnaf arkadaşınızım'

'Esnaf arkadaşınızım'

Sahte kimlikle açtığı kuyumcuda dolandırdı.
Şehidin kanı <br>yerde kalmadı

Şehidin kanı
yerde kalmadı

Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 terörist öldürüldü.​
Yeni gelişme

Yeni gelişme

​İTÜ mezunu genç vahşice öldürülmüştü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.