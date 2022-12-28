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Okullara ihtiyaca göre bütçe

Milli Eğitim Bakanlığı, okullara yönelik “doğrudan bütçe” uygulamasını başlattı. İlk kez tüm okullara temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatım ihtiyaçlarını karşılamak için doğrudan kaynak gönderilirken, şu ana kadar 7 milyar lira kaynak eğitim kurumlarına ulaştırıldı.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Okullara ihtiyaca göre bütçe
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Milli Eğitim Bakanlığı, okul bütçelerinde yeni bir yönteme hazırlanıyor. İhtiyacı fazla olan okullara daha fazla kaynak ayrılacak şekilde bütçe tahsisi yapılacak. Temel eğitimde fırsat eşitliğini baz alan Milli Eğitim Bakanlığı, okullara yönelik “doğrudan bütçe” uygulamasını başlattı. İlk kez tüm okullara temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatım ihtiyaçlarını karşılamak için doğrudan kaynak gönderilirken, şu ana kadar 7 milyar lira kaynak eğitim kurumlarına ulaştırıldı. Bu yıl başlatılan uygulamanın 2023 yılında da devam ettirilmesi bekleniyor. Uygulama çerçevesinde okullara teknolojik altyapı sağlanırken, her türlü materyal için destek verilecek.

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