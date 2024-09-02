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Okulun ilk gününde kahreden olay: Öğretmenin aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray öldü

Ordu'da öğretmenin kullandığı otomobil, okul bahçesinin girişinde uyum eğitimi için gelen 7 yaşındaki Miray Arslan'a çarptı. Yaralanan Miray, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Öğretmen ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

13:53 - 2/09/2024 Pazartesi
DHA
Ordu
Ordu

Kaza, saat 09.00 sıralarında Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Beden eğitimi öğretmeni Banu K. yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobil, okul bahçesine girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen 1'inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı.



Kazada Miray yaralandı. Görevlilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Yakup ve Eda Arslan çiftinin kızları Miray Arslan, ambulansla götürüldüğü Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.


Öğretmen Banu K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.




#Ordu
#Sağlık Ekipleri
#emniyet
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