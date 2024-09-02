Okulun ilk gününde kahreden olay: Öğretmenin aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray öldü

Kazada Miray yaralandı. Görevlilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Yakup ve Eda Arslan çiftinin kızları Miray Arslan, ambulansla götürüldüğü Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.