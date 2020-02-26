Olay yerini incelemiş

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında suikastçı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun ağabeyinin de bulunduğu şüphelilerden 10’u tutuklandı. 2 şüpheli ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alan polis memuru Sinem Bozkurt’un örgüt bağlantıları da deşifre edildi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi

SOHBET ABLASINA BAĞLI

Tespitlere göre Bozkurt emniyet müdürünün şehit eden İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun eşi ile aynı sohbet ablasına bağlı. Emniyet müdürü Altuğ Verdi’nin şehit edilmesi sonrasında olay yerini inceleyen görevliler arasında yer aldığı belirlenen Bozkurt’un örgüt bağlantılarını ise aynı soruşturmada gözaltına alınan Birgül Okkalı isimli mahrem imam paylaştı.

COVER ME’DEN KONUŞTU

Okkalı’nın ifadelerine göre Bozkurt 17-25 Aralık öncesi ve sonrasında örgüt toplantılarına katıldı. 2014 sonrasında Naciye Kurnaz isimli mahrem imamın burs adı altında para isteklerini yerine getirdi. Bozkurt’un ikametinde zaman zaman sohbet toplantılarının yapıldığını aktaran Okkalı, toplantılardan bir tanesinde Sinem Bozkurt’un polis olan eşinin tayin durumuyla ilgili sohbet ablasına teşekkür ettiğini de paylaştı. Bozkurt’un 2014 sonrası sohbetlere ara verdiğini ancak ‘Cover me’ isimli program üzerinden sohbet ablalarıyla konuştuğunu aktardı.

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ORTAK BAZ BİLGİLERİNE RASTLANDI

Sinem Bozkurt’un cep telefon numarası da mercek altına alındı. İfadesinde tanımadığını beyan ettiği mahrem imam Naciye Kurnaz, mahrem abla vekili Birgül Okkalı ile aynı sohbet grubunda yer alan Nilay Çivriloğlu isimli şahıslarla çok sayıda birlikte ortak baz bilgisine rastlandı. Bozkurt’un sohbetlere giderken telefonunu uçuş moduna aldığı ve internet tabanlı yazışma programlarını kullandığından 2014 sonrası ortak baz bilgilerine rastlanamadı. Savcılık bu durumun örgütsel bir tedbir olarak nitelendirdi.

SARICAOĞLU’NUN GRUP SORUMLUSUYDU

Verdi’yi şehit eden FETÖ’cü polis böyle yakalanmıştı.

Tutuklanan şüphelilerden bir diğeri ise Murat Özkan isimli polis memuru oldu. Özkan, suikastçi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ile aynı sohbet grubunda yer alan bir isim. Grubun sorumlusu olduğu belirlenen Özkan’ın bağlı olduğu mahrem imam vekili İlyas Kahraman, ve Sarıcaoğlu ile çok sayıda ortak irtibatı tespit edildi. Özkan’ın Rize Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadede de örgüt bağlantısını kabul ettiği öğrenildi.