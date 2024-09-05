Öldüğü 9 ay sonra fark edildi: Sadece kemikleri kalmış erkek cesedi bulundu

Küçükçekmece'de, 68 yaşındaki Muammer Çatıkkaş Silsüpür'ü telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Bir çetenin Muammer Çatıkkaş adına sahte kimlik çıkardığını ve gizli operasyon yürüttüklerini söyleyen sahte polisler, ailenin tüm mal varlığını sattırdı. Kadir Silsüpür, Kastamonu'da piyasa değeri 15 milyon lira olan ev ve arsalarını 5 milyon liraya satarak parayı dolandırıcılara teslim etti. Kadir Silsüpür, "Hanımla ben hipnoz olduk. O kadar mağdur durumdayız ki bunlardan artık Allah'a sığınıyorum, devletimize sığınıyorum" dedi.