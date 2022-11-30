HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 6’lı masanın hazırladığı anayasa değişiklik önerisini “Olumlu pek çok madde var” diye değerlendirdi. Partisinin Meclis Grubu’nda konuşan Sancar, 6’lı masanın anayasa değişikliği önerisine ilişkin olaraksa, “İçinde olumlu pek çok madde var. Ancak toplamına baktığınızda bu önerinin gerçek ve demokrasi için eksik ve zayıf kaldığını görebilirsiniz. Bir tür tamirat programı ortaya koyuyor bu öneri. Cumhurbaşkanlığı sistemi yürürlüğe girdikten sonra yaşanan tahribatların bir kısmının onarılmasını öneriyor” açıklamasında bulundu.

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