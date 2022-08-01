​Önce ev sonra kapı gitti

Dolandırıcılık vakalarının çoğu konut alım satımlarında yaşanıyor. Ev alma hayaliyle binlerce vatandaş, parasını dolandırıcılara kaptırıyor. Bunlardan biri de Fahri Kaygu. 2013 yılında Esenyurt’daki bir projeden, dönemin kuruyla 147 bin dolara daire satın alan Kaygu, dokuz senedir tapuları olmadığı için bir türlü daireye yerleşemedi. Dolandırıcılar, Kaygu ve 187 kişinin parasını ödediği daireleri, yeniden internetten satışa çıkardı.

Aynı dairenin başka kişilere de pazarlanmasıyla mağdur sayısı 230’a çıktı. 75’e yakın daire sahibi, ‘satış vaadi’ sözleşmesinde kendilerine ait olduğu görünen dairelere çelik kapı taktırdı. Ancak daire sahipleri, bu sefer de hırsızlık olayıyla karşı karşıya kaldı. Çünkü dairelerine taktırdıkları kapılar çalındı. Kapılarının çalındığını iddia eden bu kişiler, konuyu yargıya taşıyarak, kapılarını inşaat firması sahibi Adem K. ve Ahmet K.’nın çaldıklarını iddia etti.

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DANIŞIKLI HİLELİ İŞLER YAPIYORLAR

Kapıları takan firmada çalışan E.G., “Bildiğim kadarıyla 75 tane kapı vardı ve hepsi söküldü. Bu kapılar kamyonetlere taşındı ancak nereye götürüldüğünü bilmiyorum” dedi. Kapıları söken taşeron firma sahibi O.Ş., ifade vermediği için mahkeme kararı ile tutuklandı. Tutuklu halde ifade veren O.Ş., projeyi devir alan arsa sahibi ile yapmış olduğu anlaşma gereği kapı takma işinin kendisine ait olduğunu, bu nedenle var olan kapıları söktüğünü söyledi. Kapısı çalınan Fahri Kaygu ise konu hakkında şunları söyledi: ''Firma ile danışıklı olarak hileli işler çeviren bazı arsa sahiplerinin, bir firmayla anlaşıp, bize ait konutları yabancılara pazarlattığını duyduk. Bunun üzerine konutları yapan firmayı, toplu şekilde arayıp pazarlamayı engelledik. Konutların başkalarına satışını engellemek için dairelere çelik kapılar taktırdık. Bu sefer de konut satma yetkisini O.Ş. isimli taşerona devrettiler. Kabarık bir sabıkası olan O.Ş. de ilk iş olarak kapılarımızı söküp bedeli karşılığında sattı, bunu bize kendisi de itiraf etti. Adem K. ve Ahmet K. hakkında hırsızlıktan dolayı şikayetçi olduk. Durum mahkemede. "