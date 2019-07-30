Önce MGK sonra YAŞ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu hafta iki önemli toplantıya başkanlık yapacak. Bugün Milli Güvenlik Kurulu (MGK), perşembe günü de TSK’da terfi, emeklilik ve atamaları karara bağlayacak olan Yüksek Askeri Şura toplanacak.

YAŞ öncesinde bugün yapılacak MGK’nın gündeminde 6 başlığın bulunması bekleniyor. Bunlardan biri Irak’ın kuzeyinde başarıyla sürdürülen Pençe 1 ve 2 harekatlarının tüm boyutları ile ele alınması olacak. Güvenlik birimleri de başta PKK, FETÖ, YGP ve DEAŞ olmak üzere yurt içi ve yurt dışında sürdürülen terörle mücadele faaliyetlerinde gelinen son durum ile ilgili Kurul’a bilgi sunacak. Erbil’de Türk diplomat Osman Köse’nin şehit edilmesinin ardından MİT ve TSK’nın ortak operasyonlarında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlere yapılan operasyonlar hakkında da MİT Başkanı Hakan Fidan’ın bilgi vermesinin de diğer gündem konusu olması bekleniyor.

GÜVENLİ BÖLGEDE GELİNEN NOKTA

Suriye’deki son gelişmeler de MGK'nın önemli konu başlıkları arasında olacak. Kurulması planlanan güvenli bölge konusunda ABD ile gerçekleşen görüşmelerin neticeleri ele alınacak. Fırat’ın doğusuna muhtemel operasyon ve İdlib’deki son durum da Kurul’un gündeminde yerini alacak.

S-400, F-35 VE DOĞU AKDENİZ

İlk partisi gelen S-400 hava savunma sisteminin konuşlanma yerleri ve teslimat sürecinin de değerlendirileceği MKG’da, S-400’ü gerekçe gösteren ABD ile yaşanan F-35 gerilimi de gündemde olacak. Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları da MGK’nın gündeminde olacak bir diğer başlık. Doğu Akdeniz’deki Barbaros Hayrettin Paşa, Yavuz ve Fatih’in çalışmalarındaki son durum ele alınacak.

Erdoğan, MGK’nın ardından 1 Ağustos Perşembe günü YAŞ toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci YAŞ toplantısı öncesinde Erdoğan başkanlığında Şura üyeleri Anıtkabir’i ziyaret edecek. Beştepe'deki toplantıda TSK’da terfi, emeklilik ve atamaları karara bağlanacak.

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Toplantıda komuta kademesinde değişiklik beklenmiyor. Ordu komutanlıklarında ise yenilenme olacak. Alınacak kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girecek. 15 Temmuz 2016 sonrası general ve amiralliğe terfi edip rütbelerinde üç yılı geride bırakan toplam 87 tuğgeneral ve tuğamiral bu yıl terfi heyecanı yaşıyor.