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Önce taahhütler sonra üyelik

NATO ittifakının İsveç ve Finlandiya ile genişlemesini temmuzda tamamlaması için planlar yapılıyor. Ancak Türkiye, Madrid’de varılan üçlü mutabakatın gereklerini bekliyor.

Canberk Doğan
Canberk Doğan
04:00 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
NATO ittifakının İsveç ve Finlandiya ile genişlemesini temmuzda tamamlaması için planlar yapılıyor.

NATO ittifakının İsveç ve Finlandiya ile genişlemesini temmuzda tamamlaması için planlar yapılıyor.

NATO ittifakının İsveç ve Finlandiya ile genişlemesini temmuzda tamamlaması için planlar yapılıyor. Ancak Türkiye, Madrid’de varılan üçlü mutabakatın gereklerini bekliyor. Kesintiye uğrayan ve 9 Mart’ta bu kez Brüksel’de yapılacak üçlü mekanizmaya Türkiye aynı kararlılıkla oturacak. Geçen yıl haziran ayında İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılan NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya üyelik başvurusunda bulunmuş, Türkiye ile burada varılan üçlü mutabakat ile söz konusu ülkeler terörle mücadeleye destek ve FETÖ/PKK üyelerinin iadesi konusunda taahhütte bulunmuştu.

Aradan geçen süre içinde birçok ittifak üyesi iki ülkenin üyeliğine onay verdi. Son olarak mart ayında Macaristan’ın onaya ilişkin kararı parlamentosundan geçirmeye başlanırken, dikkatler onay kartını elinde tutan son ülke olan Türkiye’ye çevrildi.


#NATO
#Türkiye
#İsveç
#Finlandiya
1 saat önce
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Önce taahhütler sonra üyelik
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