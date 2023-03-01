Önce taahhütler sonra üyelik

NATO ittifakının İsveç ve Finlandiya ile genişlemesini temmuzda tamamlaması için planlar yapılıyor. Ancak Türkiye, Madrid’de varılan üçlü mutabakatın gereklerini bekliyor. Kesintiye uğrayan ve 9 Mart’ta bu kez Brüksel’de yapılacak üçlü mekanizmaya Türkiye aynı kararlılıkla oturacak. Geçen yıl haziran ayında İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılan NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya üyelik başvurusunda bulunmuş, Türkiye ile burada varılan üçlü mutabakat ile söz konusu ülkeler terörle mücadeleye destek ve FETÖ/PKK üyelerinin iadesi konusunda taahhütte bulunmuştu.