ÖNDER'de Okul Aile Birliği Çalıştayı yapıldı

Eğitimde okul ve öğrenci kadar ailenin de önemli olduğuna ve ailelerin eğitim sürecine katılması gerektiğine inanan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Okul Aile Birliği Komisyonu ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede sahada yer alan eğitimcilerin katılımıyla bir çalıştay düzenlendi. Programa Kültür ve Turizm İstanbul İl Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Yapıcı, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Huriye Akbıyık, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Yönetim Kurulu üyeleri ve eğitimciler katıldı.

Mesele hep birlikte geleceği inşa etmek

Programda katılımcılara hitap eden Kültür ve Turizm İstanbul İl Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, kendisinin de oğlunun eğitim gördüğü okulda okul aile birliği üyesi olduğunu belirterek, okul aile birliğinin eğitime olağanüstü katkıları olduğunu söyledi. Bunun hem okul hem veli ama daha çok öğrenci için bir katkı anlamına geldiğini belirten Yılmaz, “Aslında öğrencilerin dünyasında velilerin çok önemli bir yeri var. Okul-aile ilişkisinin, iyi bir koordinasyonun olağanüstü katkısı var. Hayatımızın her safhasında bir insana dokunmak, bir insanın bu ülkenin ve bu milletin geleceğinde iyi bir şeylere vesile olduğunu hissetmek yapacağımız en önemli hayırlardan biri. Bu vesileyle okul aile birliklerinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Mesele hep birlikte Türkiye’nin geleceğini inşa etmektir. Velilerimizden ricam; lütfen çocuğunuzun annesi ve babası olduğunuzu unutmayın. Onlar bizim çocuklarımız, bizim şefkat ve merhametimize ihtiyaçları var. Yapmamız gereken, okullarımızın çocuklarımızın sığındığı hayata ve istikbale hazırlandığı en önemli mekanlar olduğunu, hocalarımızın da bizim gibi onların mürebbileri olduğunu ama hepimizin insan olduğunu bilmek, insan olan yerde beklenmedik birtakım davranışlar olabileceğini görmek, hayata, topluma, çocuğa karşı Yunusça bakabilmektir” diye konuştu.

Güçlü okul güçlü okul aile birliği

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Yapıcı da okul aile birliklerinin eğitimde önemli saç ayaklarından bir tanesi ancak sahada zayıf kaldığımız bir alan olduğunu söyledi. İyi planlandığında ise okullara güç katan bir yapı olduğunu kaydeden Yapıcı sözlerini şöyle sürdürdü: Okul aile birliklerindeki güzel çalışmaları diğerlerine de yaymak önemli. Bu çalışmayı gönüllülük olarak görüp buraya vakit ayıran anne-babalar olduğu sürece daha başarılı oluruz. Özellikle imam hatip okullarında bu konuda ciddi bir duyarlılık var. Başarılı okullara baktığımızda en önemli unsurlarından birinin başarılı bir okul aile birliği olduğunu görüyoruz. Bizim okullarımıza sunduğumuz 8 temel kriterden bir tanesi güçlü bir okul aile birliği yapısıdır. Onlar destek olduklarında eğitim daha ileri seviyelere gelebiliyor.

Eğitimde aileye anlam yüklememiz lazım

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise eğitimin saç ayaklarından biri olan aile ve okul aile birliklerinin hak ettiği yere oturması ve işin hakkını vermesini istediklerini söyledi.

Eğitim içerisinde ailenin rolünü çok önemsediklerini belirten Ceylan, “18 yıllık hayatında çocuğumuzun ömrünün kaçta kaçı okulda geçiyor diye sorsak büyük rakamlar gelir. Fakat realiteye baktığımızda çocuklarımız hayatının yüzde 20’sini okulda geçiriyor. Geri kalan zamanda aslında aileleriyle beraberler. Bu sebeple eğitime, okula, idareciye, hocaya yüklediğimiz anlamı bizim aile ve okul aile birliklerine de yüklememiz lazım” dedi. Okul aile birliklerinin aktif olduğu bir süreçte eğitimde yaşanan sorunların yüzde 50’sinin ortadan kalkacağını belirten Ceylan, aileler eğitime entegre edilebilirse ülke adına çok önemli bir adım atılmış olacağını söyledi.

Müfredatı değil aileyi konuşmalıyız

Yapılan çalışmaların ve düzenlenen çalıştayın Türkiye’de okul aile birliklerinin yerleşik hale getirilmesinde bir adım olduğunu kaydeden Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: Eğitimde ailenin katkısını gün be gün daha aktif hale geleceğiz. Aileler okullara girdiği sürece biz okullarda daha az sorun yaşayacağız, evlatlarımız buradan daha donanımlı olarak çıkacak. ÖNDER 28 Şubat’tan beri bu çalışmalarını sürdürüyor. Anneler Birliği vardı; bizi korur kollarlardı, annelerin koruması kalkmadı aslında üzerimizden. Tabi babaların da sürece dahil olması gereken bir başlık var. Okul aile birliklerimiz eğitimin bir parçası, önemli bir sacayağı olarak görmemiz gerekiyor. Bugün öğretmenleri, okulları, müfredatı tartıştığımız kadar aslında aileyi konuşmak zorundayız. Okul aile birliklerini konuşmak zorundayız. Fakat yolda olmak, menzile varmak için önemli bir adım. İnşallah toplumsal duyarlılığı artıracak ve aileyi eğitim sürecine dahil etmede ısrarcı olacağız.

Veli olduğumuzu unutuyoruz

Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni ise, “Nerede iyi bir okul varsa güçlü bir okul aile birliği vardır, nerede zayıf bir okul varsa orada var olmayan bir okul aile birliği vardır. Çoğu zaman veli olduğumuzu unutabiliyoruz, okul aile birliklerinde aktif görevler almalı ve çalışmalarla çocuklarımıza destek vermeliyiz” dedi.

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Huriye Akbıyık da bir gencin yetişmesinde öğretmen ne kadar etkiliyse ailenin tutumunun aynı şekilde etkili olduğunu belirterek, “İnşallah buradan güzel sonuçlar çıkmasını, gerekli mercilere iletilmesini ve tüm Türkiye’nin en ücra köşesine kadar sonuçların ulaştırılmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

Eğitime Destek Platformu İstanbul Okul Aile Birliği Başkanı Murat Kaptanoğlu da okul aile birliklerinin okullarda ne kadar etkiliyse çocukların da o kadar çok geliştiğini söyledi. Kaptanoğlu, “Bizler de veliler olarak okullarımıza katkılar sunabileceğimiz çalışmalar içindeyiz. Çocuklarımızın geleceğinde sorumluluk almamıza vesile olan bu çalıştay için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Rapor hazırlayıp bakanlıkla paylaşacağız

ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Taha Tavman, çalıştayda önümüzdeki tarihlerde düzenlenecek Okul Aile Birliği Zirvesine yönelik bir çalışma yapılacağını ve zirvede ele alınacak başlıkların belirleneceğini söyledi. 4 salonda, 4 ana başlığın, her bir salonda 12 kişi olarak tartışılacağını kaydeden Tavman, “3 temel sorumuz olacak, bunlarla ilgili değerlendirmelerimizi toparlayacağız. Buradaki tartışmaları sonrasında rapor olarak yayınlayacağız. Okul Aile Birliği Mevzuatına, yönetmeliklere eklenmesi gereken başlıkları hazırlayacağız. İnşallah zirvemizde de bu başlıklarımızı hem bakanlığımızla hem eğitimcilerimizle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

4 başlıkta tartışmalar yapıldı

Çalıştayda, 48 eğitimci, 4 ana başlık altında sorunları tartıştı. Başlıklar arasında şunlar bulunuyor. Okul aile birliğinin eğitime katkısının incelenmesi ve işlevselliğinin artırılması için iyileştirme yöntemlerinin değerlendirilmesi. Öğrencilerin gelişimleri açısından okul aile birliği kalitesinin artırılması. Okul aile birliğinin sürdürülebilir yönetsel işlevleri, görevleri ve iletişimlerinin değerlendirilmesi. Değerler ve değerler eğitiminde okul aile iş birliğinin incelenmesi, yetişkin eğitimi ve iletişiminde süreç yönetimi.



