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Ordu-Giresun Havalimanı'nda bomba ihbarı: Seferlerde aksama yaşandı

Akşam saatlerinde Ordu-Giresun Havalimanı'nda bomba ihbarı yapıldı. İhbar nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken inceleme ve araştırmaları sonucu herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Haber Merkezi AA
Ordu-Giresun Havalimanında bomba ihbarı: Seferlerde aksama yaşandı
Ordu-Giresun Havalimanı

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki havalimanına telefonla bomba ihbarında bulunuldu.

Bunun üzerine geniş güvenlik önlemleri alınan havalimanında pistteki ve iniş yapan uçaklarda uzman ekipler tarafından arama gerçekleştirildi.

Uçaklar tedbir amacıyla tahliye edilirken yolcular, havalimanındaki bekleme salonlarına alındı.

Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı

Ekiplerin detaylı inceleme ve araştırmaları sonucu herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kontrollerin ardından yolcuların tekrar uçağa alınmasıyla seferler normale döndü.

Vali yolcularla görüştü

Öte yandan Vali Tuncay Sonel, havalimanına gelerek yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı, yolcularla görüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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