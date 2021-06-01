Ordu-Giresun Havalimanı'nda bomba ihbarı: Seferlerde aksama yaşandı

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Beyoğlu Kaymakamlığından "Gezi provokasyonu" önlemi: Yürüyüş ve basın açıklamasına izin yok

Beyoğlu Kaymakamlığı, Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde provokasyon hazırlığında olan grupların sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar sonrası, "yürüyüş, basın açıklaması veya benzeri açık alan etkinliklerine" izin verilmeyeceğini açıkladı. Metro İstanbul ise, Valilik kararı nedeniyle "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır." açıklamasını yaptı.