Ordu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü

15:2712/10/2025, Pazar
DHA
Ordu'da havaların soğumasıyla birlikte 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve yüksek kesimlerdeki köylere ilk kar düştü.

Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve yüksek kesimlerdeki köylerde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 3 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimli bölgelere kar yağdı.

Yağan karla birlikte birçok nokta beyaza büründü. Kent merkezinde ise aralıklarla sağanak etkisini sürdürüyor.

