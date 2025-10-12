Ordu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve yüksek kesimlerdeki köylerde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 3 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimli bölgelere kar yağdı.