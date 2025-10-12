Meteorolojiden 6 il için kar ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 6 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan 6 ilde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
6 ile kar uyarısı
Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
12 EKİM PAZAR HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI
13 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI
14 EKİM SALI HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI
15 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI
15 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI