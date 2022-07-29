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KAYSERİ

Organik ürünler pazara çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Pazarı, kapılarını Kayserililere açtı. Lezzetli organik ürünleri ekonomik bir şekilde mutfaklara taşıyan Büyükşehir’in Doğal Ürünleri Pazarı, ziyaretçilerini bekliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Organik ürünler pazara çıktı
Doğal Ürünler Pazarı

Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra tarım ve hayvancılık alanında da üretici ve çiftçilere sağladığı desteklerle adından söz ettiren Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayserililerin doğal ürünlerle sağlıklı beslenmesi için kolları sıvadı. Büyükşehir, kendi bünyesinde organik tarım eğitimi verdiği sertifikalı üreticiler tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan doğal ürünler bahçesinde üretilen organik ürünleri ekonomik bir şekilde vatandaşlara sunuyor. Doğal Ürünler Pazarı’nda üreticiler tarafından satışa sunulan geniş ürün yelpazesi içerisinde domates, biber, patlıcan, reyhan, tere, nane, marul, maydanoz, semizotu, ekşimen, sumak, dereotunun yanı sıra menengiç, biberiye, ekinezya, adaçayı gibi ürünler bulunuyor.

Memduh Büyükkılıç
Memduh Büyükkılıç

SERTİFİKALI ÜRÜNLER SATILIYOR

Sağlıklı ve doğal sebze meyve tüketmek isteyen vatandaşların tercihi olan Doğal Ürünler Pazarı cumartesi günleri 08.00 -18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Diğer günlerde ise üreticiler, ürünlerini bahçelerden satışa sunuyor. Pazarda tamamen organik yöntemlerle üretilen ürünlerin en ucuz yoldan tüketiciye ulaşması sağlanırken, diğer yandan sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Pazar yerlerinde sadece buradaki bahçelerde yetişen ürünler değil, bölgede yetişen tüm organik sertifikalı ürünlerin satışı da yapılıyor.

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