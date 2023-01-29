Organize ‘ortaklık’ çetesi: İş insanlarına kan kusturdular

İstanbul’da son günlerde meydana gelen gasp, yağma, silahlı tehdit ve kurşunlama olaylarının ardından harekete geçen polis ekipleri, Zeytinburnu ve Beşiktaş’ta esnafa kan kusturan Rahman K. liderliğindeki çeteye operasyon yaptı. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çetenin, Zeytinburnu’ndaki bir kumaş fabrikasına zor kullanarak ortak olmaya çalıştığını ve fabrika sahibinin direnmesi üzerine fabrikanın kurşunlandığını tespit etti. Çalışmalarını sürdüren polis, Rahman K. liderliğindeki çetenin Beşiktaş’taki bir restorana da zor kullanarak ortak olduğunu belirledi.

5 AYRI EYLEME KARIŞTILAR

Tehdit ve cebir kullanarak restorana ortak olan çetenin bir süre sonra restoran sahibini ortaklıktan atmaya çalıştığı, başaramayınca da restoran sahibini borçlu çıkardığı öğrenildi. Restoran sahibinden para isteyen çetenin, parayı alamaması sonrası restoranı müşteriler içerideyken kurşunladığı tespit edildi. Organize polisleri, ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, yağma, gasp ve tehdit’ olmak üzere 5 ayrı eyleme karışan çete üyelerini

yakalamak için önceki gece eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÇETE LİDERİ YURT DIŞINDA

16 çete üyesinden 15’inin adreslerinde kıskıvrak yakalandığı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi, 920 gram kokain, 95 gram esrar ve 1 adet çelik yelek ele geçirildi. Çete lideri Rahman K.’nın yurt dışında olduğu öğrenilirken, Türkiye’deki çete üyelerini yönlendirdiği tespit edildi. Firari bir çete üyesini yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



