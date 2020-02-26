Örgüt bağını inkar etti

Şüphelinin Ankara’ya tayini çıktıktan sonra bir dönem hakim ve savcı adaylarının eğitim aldığı Adalet Akademisi’nde geçici yetkiyle görev yaptığı tespit edildi. Alınan beyanlarla şüphelinin FETÖ içerisinde ise “devreci” olarak görev aldığı ve örgütün staja başlayan hakim-savcı adayları ile bu kişilerin kaldığı hücre evlerinden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca şüpheli Purtaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı Murat Özcan tarafından düzenlenen iddianamede, şüphelinin, “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

FETULLAH’A ‘TERÖRİST’ DEDİ

Şüpheli Purtaş, ifadesinde, hakkındaki ifadeleri ve suçlamaları kabul etmedi. FETÖ bağını inkar eden Purtaş, “Devlet Fetullah Gülen’i terörist olarak kabul ediyorsa, benim de görüşüm budur” şeklinde savunma yapması dikkat çekti.

Kriptolara baskın

Konya merkezli 24 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 37 zanlıdan 23’ü yakalandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen “mahrem imamların” verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içine yerleştirilmiş örgüt mensubu olduğu öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu tamamı askeri personel 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Zanlılardan 21’inin muvazzaf, 16’sının ise daha önceden ihraç edilen askeri personel olduğu belirlendi. Konya merkezli 24 ilde eş zamanlı başlattığı operasyonda, şüphelilerden 23’ü yakalandı.