Orman yangınlarına GÖKBEY

Özgün Helikopter Programı kapsamında, milli kaynaklar kullanılarak yapılan GÖKBEY’in gece gündüz yangında çalışması için sistemler entegre edilecek. Motor ve mürettebatın yangın anındaki sıcak ve dumandan etkilenmemesi için de sistemler geliştirilecek. Türkiye’den sonra yurt dışına da satışı yapılacak. Böylece yerli yangın söndürme helikopteri dünya çapında yangınlarla mücadele etmesinin yanı sıra döviz girdisi de oluşturacak.