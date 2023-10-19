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Orman yangınlarına GÖKBEY

Türkiye’nin havadaki milli gururlarından GÖKBEY helikopteri, orman yangınları için yeniden tasarlanacak. GÖKBEY’in iç kapasitesi ve yüzeyleri genişletilecek, böylece 10 ton taşıma kapasitesine sahip olacak.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 19/10/2023 الخميس
Yeni Şafak
Ayrıca helikopter, son teknoloji sistemlerle donatılacağı için rakiplerinin önüne geçecek.

Ayrıca helikopter, son teknoloji sistemlerle donatılacağı için rakiplerinin önüne geçecek.

Özgün Helikopter Programı kapsamında, milli kaynaklar kullanılarak yapılan GÖKBEY’in gece gündüz yangında çalışması için sistemler entegre edilecek. Motor ve mürettebatın yangın anındaki sıcak ve dumandan etkilenmemesi için de sistemler geliştirilecek. Türkiye’den sonra yurt dışına da satışı yapılacak. Böylece yerli yangın söndürme helikopteri dünya çapında yangınlarla mücadele etmesinin yanı sıra döviz girdisi de oluşturacak.


#GÖKBEY
#orman yangını
#helikopter
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