Gündem Ormana götürdüğü oğlunu ensesinden bıçakladı Çocuğun durumu ağır
ZONGULDAK

Ormana götürdüğü oğlunu ensesinden bıçakladı: Çocuğun durumu ağır

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Devlet Hastanesi’nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak çalışan Yusuf A., oğlunu ensesinden bıçakladı. Olay sonrası karakola giden baba Yusuf A. teslim olurken, durumu ağır olan O.A. hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Yusuf A., oğlunu ensesinden bıçakladı.
Yusuf A., oğlunu ensesinden bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Miyesserler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Çaycuma Devlet Hastanesi’nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak görev yapan Yusuf A., 16 yaşındaki oğlu O.A’yı ensesinden bıçakladı.

Baba Yusuf A’nın ormanlık alanda oğlunu ensesinden bıçakladıktan sonra karakola giderek ’ben oğlumu bıçakladım’ diyerek teslim olduğu öğrenildi.

İHA

Harekete geçen ekipler bölgeye hareket etti. Olay yerine giden ekipler O.A’yı yerde kanlar içerisinde buldu. Ekipler ağır yaralı O.A’ya ilk müdahaleyi yaparak ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olduğu öğrenilen çocuğun Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk olduğu öğrenildi.

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