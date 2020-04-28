Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Ormanda nişanlısını öldüren Zehra için istenen ceza belli oldu Ömür boyu hapis
3. SAYFA ESKİŞEHİR

Ormanda nişanlısını öldüren Zehra için istenen ceza belli oldu: Ömür boyu hapis

Eskişehir'de nişanlısı Emrah Öztürk’ü (28) gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürüp, cüzdanındaki parayı aldığı iddiasıyla tutuklanan Zehra Aras (22) hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu ile 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Haber Merkezi DHA
Zehra Aras, nişanlısı Emrah Öztürk'ü boğazını kesip, 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Zehra Aras, nişanlısı Emrah Öztürk'ü boğazını kesip, 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Kars’ta yaşayan Zehra Aras, 2016 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı fabrika işçisi Emrah Öztürk ile 2019 yılında nişanlandı. Aras, geçen şubat ayında Eskişehir’e gelerek, nişanlısı Öztürk ile buluştu. Çift, gezmek için Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi’ndeki Kent Ormanı’na gitti. Ancak burada çıkan tartışmada Zehra Aras, Emrah Öztürk'ü boğazını kesip, 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Kaçmaya alışan Aras, otogarda yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aras, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. Zehra Aras’ın Kent Ormanı'na nişanlısıyla girdiği, bir süre sonra tek başına çıktığı güvenlik kameralarınca tespit edildi.

DHA
Zehra Aras, 2016 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı fabrika işçisi Emrah Öztürk ile 2019 yılında nişanlandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamladı. Cumhuriyet Savcısı Salih Uçar'ın hazırladığı 2 sayfalık iddianame, 4’cü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

  • İddianamede katil zanlısı Zehra Aras’ın 20 Şubat 2020 tarihinde, Eskişehir’e nişanlısı Emrah Öztürk ile evlilik hazırlıkları çerçevesinde eşya almak için geldiği, ancak nişanlısını sevmediği ve bunu da söyleyemediği, sonra da anlaşılamayan bir sebeple öldürmeye karar verdiği anlatıldı.

DHA
Zehra Aras, Emrah Öztürk'ü boğazını kesip, 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

TELEFONU KIRIP, CÜZDANINDAN PARASINI ALMIŞ

Zehra Aras’ın nişanlısından kendisini gezdirmesini istediği belirtilen iddianamede, olay günü yaşananlar ise şöyle ifade edildi:

“Evden ayrılarak yürüdükleri sırada Zehra Aras, Emrah Öztürk’e cinsel ilişkiye girme teklifinde bulundu. Bu amaçla Odunpazarı ilçesi Aşağıçağlan Kent Ormanı'na gittiler. Ormanın içerisine girerek, 100 metre kadar yürüdüler. Üzerlerindeki kışlık kabanları çıkarttılar, Aras, elbisesinin kemerini çıkararak, nişanlısına ‘gözlerini kapa sana sürpriz yapacağım’ dedi. Çantasında taşıdığı bıçağı çıkartarak, gözleri kapalı Emrah Öztürk’ü bıçakladı. Göğüs ve karın kısmına 7 bıçak darbesi daha vurdu. Ağır yaralanması üzerine de boğazını keserek öldürdü. Daha sonra Öztürk’ün cep telefonunu olay yerinde parçaladı ve cüzdanından 1600 lirayı alıp, Eskişehir’den ayrılmak üzereyken kolluk kuvvetlerince yakalandı.”

KASTEN ÖLDÜRME VE HIRSIZLIK SUÇLARINDAN CEZA İSTENDİ

  • İddianamede Zehra Aras hakkında ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile ‘ölmesinden yararlanarak hırsızlık’ suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Aras'ın ilk duruşması koronavirüs tedbirleri dolayısıyla ertelendi.

DHA
Zehra Aras (22) hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu ile 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

ELİNDE BIÇAKLI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKMIŞTI

Zehra Aras’ın sosyal medyadaki sayfasında bir Kafkas düğününde çekilmiş, elinde bıçaklı görüntüleri ortaya çıkmıştı. Cinayetten 1 hafta paylaşıldığı görülen videoda Kafkas düğünü sırasında eline bıçak verilen Aras’ın yanındakiler ile birlikte yere uzanan dansçının üzerindeki tahtaya bıçak attığı görülmüştü. Zehra Aras’ın ‘Bıçak güzeli ben’ diyerek paylaştığı video, tepki toplamıştı.

Genç kız cinayeti itiraf etti: Nişanı atmak istediğini söyleyince öldürdüm
GÜNDEM
Genç kız cinayeti itiraf etti: Nişanı atmak istediğini söyleyince öldürdüm

Sır perdesi aralandı: Zehirli gözleme yedirilerek öldürülmüştü, kızı ile iki şüpheli tutuklandı
GÜNDEM
Sır perdesi aralandı: Zehirli gözleme yedirilerek öldürülmüştü, kızı ile iki şüpheli tutuklandı
Abone Ol Google News
ABDye de yardım ediyoruz

ABD'ye de yardım ediyoruz

​Kargo uçağı tonlarca maske, tulum ve dezenfektanla yüklendi.
İstanbuldan kaçarken büyük zarar verdiler

İstanbul'dan kaçarken
büyük zarar verdiler

Giriş çıkış yasağını ekili alanlardan geçerek bozdular.
Alçaksınız,Düşmansınız, İslamofobiksiniz!

Alçaksınız,
Düşmansınız, İslamofobiksiniz!

Hedefinde İslam ve Müslümanlık olan bildiri karşısında Türkiye ayağa kalktı.
İndirim ve<br>para iadesi hakkı

İndirim ve
para iadesi hakkı

​Okula gitmeyen milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor.
Sadece <br>16 ilde yapılmıyor

Sadece
16 ilde yapılmıyor

Koronavirüs ile mücadelede büyük başarı.
En tehlikeli<br>virüs açlık

En tehlikeli
virüs açlık

Dünyada her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor

Testlerin 3 hedefi vardı!

Testlerin 3 hedefi vardı!

​Sokağa çıkma yasağı varken 38 bin test kime yapıldı?

Fransa <br>fişini çekecekti!

Fransa
fişini çekecekti!

​On gün önce uçakla getirilen Zekeriya uyandı.
İlk kez paylaştı

İlk kez paylaştı

2004 ve 2015'te çekilen UFO görüntüleri yayınlandı.
Nişanlısını<br>vahşice katletti

Nişanlısını
vahşice katletti

'Bıçak güzeli' için istenen ceza belli oldu.
5 bin lira maaşlı<br> işe kimse gitmiyor

5 bin lira maaşlı
işe kimse gitmiyor

​Sınırlar kapatılınca besiciler zor duruma düştü.
3 bölgeye uyarı

3 bölgeye uyarı

​Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı.
Trump kafaları karıştırdı

Trump kafaları karıştırdı

Kim cumartesi günü bir açıklama yapacaktı ama belli ki yapamadı.
Yeniden Bismillah

Yeniden Bismillah

​Koronavirüs günlüğünü okuyan herkesi ağlatan profesör göreve geri döndü.
O kahramanların hakkı ödenmez

O kahramanların hakkı ödenmez

Beş haftadır evlerinden ve çocuklarından uzakta canla başla çalışıyorlar.
Haziran için iyimseriz: Kurulacak yeni düzende ön sırada Türkiye olacak
Ekonomi

Haziran için iyimseriz: Kurulacak yeni düzende ön sırada Türkiye olacak

ITO Başkanı Avdagiç, “Açıklanan verilerden memnuniyetle takip ettiğimiz üzere, Türkiye olarak virüsle mücadelede başarılı olan ilk halkada yer alırsak yeni kurulacak dünyada da ön sırada olabiliriz” dedi.
Alnımızın akıyla çıkarız: Ülkemiz 2023 hedeflerinin ötesine ulaşacak
Gündem

Alnımızın akıyla çıkarız: Ülkemiz 2023 hedeflerinin ötesine ulaşacak

Cumhurbaşkanı Kovid-19’un üstesinden gelerek Ramazan sonunda çifte bayram yapmayı dilediklerini söyledi. Erdoğan, “Bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu. İstanbul Huber Köşkü’ndeki kabine toplantısının ardından bir açıklama yapan Erdoğan şu mesajları verdi: Hamdolsun toplam test sayısında 1 milyona doğru gitmemize rağmen, yeni hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor. İyileşen hasta sayımızın, yeni hasta sayısını geçmesi olumlu yönde önemli bir kırılma noktasıdır.
ABD Başkanı Trump'tan kafa karıştıran Kim Jong-un açıklaması: Bir açıklama yapacaktı ama belli ki yapamadı
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan kafa karıştıran Kim Jong-un açıklaması: Bir açıklama yapacaktı ama belli ki yapamadı

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump, Kim'in sağlık durumu hakkında bir fikre sahip olduğunu ama bunu açıklayamayacağını ifade etti. ''Kim cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı.'' ifadelerini kullanan ABD Başkanı, Kim ile yakın bir ilişkisi olduğunu ve şu an başkan olmaması durumunda iki ülkenin savaş halinde olacağının altını çizdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.