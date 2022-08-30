Ormanda tabancayla vurulmuş cesedi bulunan kişi inşaat işçisi çıktı

Bodrum- Güvercinlik kara yolu kenarındaki ormanda dün saat 19.00 sıralarında, plaja gitmek için bölgeden geçen iki kişi tarafından bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinde şort, kırmızı tişört ve terlik olan kişinin başının arka tarafından tabancayla vurulduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cesedin bulunduğu bölgede geniş çaplı arama yaptı. Dedektörün de kullanıldığı aramalarda, delil olabilecek ipucu arandı.

Jandarmanın yaptığı araştırmada ölen kişinin, Bodrum’da, bir inşaatta çalışan Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı Kenan Uzunay olduğu tespit edildi. Olayın aydınlatılması için kurulan özel ekip, çalışmalarını sürdürüyor.

REKLAM

DÜNYA Müslümanlar hedefte: ABD'de faili meçhul cinayet korkusu