Ortak liste ısrarı erteletti

İstanbul Milletvekili Birol Aydın adaylığını açıkladıktan sonra tepkilerin hedefi oldu. Bunun üzerine Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ve Aydın’dan ortak liste çıkarmasını istedi. Aydın ikna edilemedi. Parti içinde ortaklık isteyen Karamollaoğlu, bunu göremeyince geri adım atıp olağanüstü kongreyi iptal etme kararı aldı.

Saadet Partisi’nde olağan kongrenin kasımda yapılması, Arıkan’ın aday olması bekleniyor. Genel Merkez ise bu süreçte Aydın’ı yine ortak liste konusunda ikna etmeye çalışacak. Aydın bu kez de ikna olmazsa kongrede iki isim yarışacak.