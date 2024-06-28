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Ortak liste ısrarı erteletti

Saadet Partisi’nde olağanüstü kongrenin iptal edilmesinin nedeni ortaya çıktı. Kongre birlik sağlanamadığı için iptal edilmiş.

Mehmet Güney
04:00 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 06:33 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

İstanbul Milletvekili Birol Aydın adaylığını açıkladıktan sonra tepkilerin hedefi oldu. Bunun üzerine Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ve Aydın’dan ortak liste çıkarmasını istedi. Aydın ikna edilemedi. Parti içinde ortaklık isteyen Karamollaoğlu, bunu göremeyince geri adım atıp olağanüstü kongreyi iptal etme kararı aldı.


AYDIN'A DESTEK AZ

Ortak liste çıkarma kararına uymayan Aydın’a parti içinden tepkiler var. Aydın’ın adaylığını açıklamasından sonra imza noktasında sıkıntı yaşadığı öğrenildi. Aydın’a az sayıda il ve ilçe başkanı destek verdi.

Saadet Partisi’nde olağan kongrenin kasımda yapılması, Arıkan’ın aday olması bekleniyor. Genel Merkez ise bu süreçte Aydın’ı yine ortak liste konusunda ikna etmeye çalışacak. Aydın bu kez de ikna olmazsa kongrede iki isim yarışacak.


#politika
#Saadet Partisi
#ortak liste
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