Osman Gökçek’ten su zammına dava: Yasa dışı fahiş zam vatandaşın sırtına yüklenemez

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara’da suya yapılan yüzde 169’luk zammın hukuka aykırı olduğunu belirterek Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Gökçek, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın suyu maliyetinin çok üzerinde sattığını belirterek zammın iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtı.
"Bu kadar kısa sürede ikinci bir artışın yapılması kabul edilemez"
Gökçek, ABB Meclisi’nin 14 Haziran 2025 tarihli toplantısında kabul edilen su zammının, daha altı ay önce yapılan yüzde 35’lik artışın hemen ardından geldiğine dikkat çekerek, “1 Ocak 2025'te yürürlüğe giren zammın ardından, bu kadar kısa sürede ikinci bir artışın yapılması kabul edilemez” dedi.
Milletvekili Osman Gökçek, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 2022 yılında benzer bir konuda idare mahkemesine başvurarak su maliyetinin belirlenmesini istediğini hatırlattı ve şunları söyledi:
- “2022 yılında 9.59 TL olarak belirlenen su maliyeti, ÜFE oranlarına göre 2025 yılı itibarıyla 21.89 TL olmalıydı. Ancak bugün vatandaşlarımız 0-15 metreküplük kullanımda bile 41.37 TL ödüyor. Bu oran maliyetin yüzde 89 üzerindedir. 16-30 metreküpte yüzde 277, 30 metreküp üzerinde ise yüzde 466 daha pahalıya su satılıyor. İş yerlerinde bu fark yüzde 863’e kadar çıkıyor.”
"Ankaralı hemşehrilerimizin cebine uzanan bu kirli ellere karşı yargı yoluyla mücadelemizi başlatıyoruz"
Gökçek, zam oranlarını masa başında keyfi olarak belirlendiğini savunarak, ABB yönetimini “maliyet hesabına dayanmayan keyfi uygulamalarla halkın sırtına yük bindirmekle” suçladı. Mansur Yavaş’ın geçmişte verdiği “suyu yüzde 30 daha ucuza vereceğim” sözünü hatırlatan Gökçek, “Bugün geldiğimiz noktada suya toplamda yüzde 3024 zam yapılmıştır” ifadelerini kullandı.
Osman Gökçek, açıklamasının sonunda tüm siyasi görüşlerden vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Bu mesele ideolojik değil, tamamen halkın hakkını koruma meselesidir. Ankara halkının sırtına yüklenen bu adaletsiz yükün bir an önce kaldırılması için mücadele edeceğiz” dedi.
Gökçek, yürütmeyi durdurma talebinin kabul edilmesini beklediklerini ve mahkeme kararının Ankaralıların lehine sonuçlanacağına inandıklarını söyledi.