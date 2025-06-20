Osman Gökçek’ten su zammına dava: Yasa dışı fahiş zam vatandaşın sırtına yüklenemez

“2022 yılında 9.59 TL olarak belirlenen su maliyeti, ÜFE oranlarına göre 2025 yılı itibarıyla 21.89 TL olmalıydı. Ancak bugün vatandaşlarımız 0-15 metreküplük kullanımda bile 41.37 TL ödüyor. Bu oran maliyetin yüzde 89 üzerindedir. 16-30 metreküpte yüzde 277, 30 metreküp üzerinde ise yüzde 466 daha pahalıya su satılıyor. İş yerlerinde bu fark yüzde 863’e kadar çıkıyor.”