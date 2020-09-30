Casusluktan yargılanacak

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada beraatine ve tahliyesine karar verilen ancak başka bir soruşturma kapsamında “Askeri ve siyasal casusluk” suçundan halen tutuklu bulunan iş adamı Osman Kavala hakkında ikinci iddianame hazırlandı. İkinci iddianame başsavcılığın onayının ardından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, iddianameyi kabul ederse Kavala önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan Anayasa Mahkemesi de, Kavala’nın bireysel başvurusunun görüşmesini erteledi.

GÜNDEM Osman Kavala ve eski CIA ajanı Henri Jak Barkey Gezi’den önce görüşmüş