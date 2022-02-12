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Osmaniye Belediyesi'ne kurşun

Osmaniye Belediyesi binası çevresinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler ateş açtı. Kurşunlar belediye binasına isabet ederken, Osmaniye Başkanı Kadir Kara konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kara, "Emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre olayın belediyemizle ilgisi olmadığı, kullanılan silahtan çıkan merminin tesadüf eseri binamıza isabet ettiği bildirilmiştir." dedi.

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Haber Merkezi İHA
Osmaniye Belediyesine kurşun
​Osmaniye Belediyesi'ne silahlı saldırı

Olay, Osmaniye Belediyesi binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille gelen kişi ya da kişiler silahla rastgele ateş açtı.

Olay sonrası silahlı saldırganlar otomobille uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede belediye binasına gelen ekipler geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Bir merminin pencere camına bir merminin de pencere pervazına geldiği saldırıyla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

"KURŞUNUN TESADÜFEN İSABET ETTİĞİ BİLDİRİLDİ"

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediye binasına yapılan silahlı saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kara, kolluk güçlerinin olayla ilgili araştırmayı çok yönlü sürdürdüğünü belirterek, "Emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre olayın belediyemizle ilgisi olmadığı, kullanılan silahtan çıkan merminin tesadüf eseri binamıza isabet ettiği bildirilmiştir. Olayda hiç kimsenin zarar görmemesi en büyük tesellimizdir. Başta valimiz, başsavcımız, emniyet müdürümüz ve alay komutanımız olmak üzere olaya en çabuk şekilde müdahale edip, sorumluları takibe başlayan tüm kolluk güçlerimize teşekkür eder, böyle bir olayın şehrimizde tekrarlanmamasını dilerim" dedi.

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