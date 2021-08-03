Gündem Osmaniyede beslenmesi yasak saka kuşu satışına 120 bin lira ceza
OSMANİYE

Osmaniye'de beslenmesi yasak saka kuşu satışına 120 bin lira ceza

Osmaniye'de polisin eve yaptığı baskında, avlanması ve beslenmesi yasak olan 120 saka kuşuna el koyuldu. Gözaltına alınan, kuşların satışını yapan Suriye uyruklu N.S.'ye 120 bin TL ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
Osmaniye haberleri: Beslenmesi yasak saka kuşu satışına 120 bin lira ceza
El koyulan kuşlar, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekipleri, Toprakkale ilçesinde nesli tükenmekte olan kuşların satışının yapıldığına ilişkin bilgi üzerine harekete geçti.

El koyulan kuşlar, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
DHA
El koyulan kuşlar, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza
GÜNDEM
Saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 2 katlı evin zemin katına kurulan kuş kafesinde, avlanması ve beslenmesi yasak olan 120 saka kuşu ele geçirdi.

El koyulan kuşlar, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
DHA
El koyulan kuşlar, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

El koyulan kuşlar, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Saka kuşunu avladı 2,5 bin lira ceza yedi
GÜNDEM
Saka kuşunu avladı 2,5 bin lira ceza yedi

Ayrıca düzenlenen operasyonda yakalanan ev sahibi Suriyeli N.S. gözaltına alınırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 120 bin TL ceza uygulandı.

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