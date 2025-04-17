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Ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandı

Ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandı

15:2617/04/2025, Perşembe
IHA
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Olayı gerçekleştiren aday hakkında polis ekiplerince işlem başlatıldı.
Olayı gerçekleştiren aday hakkında polis ekiplerince işlem başlatıldı.

Osmaniye'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isteyen 1 kişi polisin dikkati sonucu yakalandı.

Sumbas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Sumbas ilçesinde motorlu taşıtlar sınavına girmek üzere gelen bir kişinin sınav salonu girişinde yapılan üst aramasında, dışarıdan yardım almak amacıyla özel olarak kamufle edilmiş kopya düzeneği tespit edildi. Yapılan aramada, 1 adet mikro casus kulaklık, 1 adet mikro yaka kamerası, 1 adet mobil wifi cihazı ve 1 adet veri aktarım cihazı ele geçirildi.


Olayı gerçekleştiren aday hakkında polis ekiplerince işlem başlatıldı.


#Osmaniye
#Sumbas
#Kopya düzeneği
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