Osmaniye Valisi Yılmaz'dan gönülleri fetheden davranış: Valilik arabası ile getirdi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirdiği aile ziyaretlerinde bu hafta tek çocuğuyla yaşayan Özlem Korkmaz’ı ziyaret etti. Ziyaretinde ailenin 8 yaşındaki oğlu Kayra ile bir süre sohbet eden Vali Erdinç Yılmaz, küçük çocuğun isteğini de kırmadı.

Valilik makamını merak ettiği için makama gitmek istediğini söyleyen Kayra’nın isteğini geri çevirmeyen Vali Yılmaz, küçük çocuğu da yanına alarak makam aracı ile birlikte valilik makamına geçti.

Valilik makamında küçük Kayra’yı ağırlayan Vali Yılmaz, bir süre sohbet ettikten sonra valilik makamı hakkında bilgiler verdi.

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Valilik makamını gördüğü için mutlu olduğunu dile getiren Kayra, “Valime çok teşekkür ederim. Beni gezdirdi çok mutlu etti. Sayın valimin odasını çok merak ettim. Kendisini çok merak ettim. O yüzden kendisini tanımak istedim” diye konuştu.

Kayra’yı misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erdinç Yılmaz ise Kayra’ya başarılı ve mutlu bir gelecek temenni etti.