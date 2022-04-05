Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Osmaniye Valisi Yılmazdan gönülleri fetheden davranış Valilik arabası ile getirdi
OSMANİYE

Osmaniye Valisi Yılmaz'dan gönülleri fetheden davranış: Valilik arabası ile getirdi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirdiği ev ziyaretlerinde bir ilkle karşılaştı. Ailenin 8 yaşındaki oğlu Kayra’nın valilik makam odasını merak ettiğini söylemesi üzerine Vali Yılmaz, küçük Kayra'yı makam arabası ile makamına getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Osmaniye Valisi Yılmazdan gönülleri fetheden davranış: Valilik arabası ile getirdi
Kayra Korkmaz

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirdiği aile ziyaretlerinde bu hafta tek çocuğuyla yaşayan Özlem Korkmaz’ı ziyaret etti. Ziyaretinde ailenin 8 yaşındaki oğlu Kayra ile bir süre sohbet eden Vali Erdinç Yılmaz, küçük çocuğun isteğini de kırmadı.

Valilik makamını merak ettiği için makama gitmek istediğini söyleyen Kayra’nın isteğini geri çevirmeyen Vali Yılmaz, küçük çocuğu da yanına alarak makam aracı ile birlikte valilik makamına geçti.

Valilik makamında küçük Kayra’yı ağırlayan Vali Yılmaz, bir süre sohbet ettikten sonra valilik makamı hakkında bilgiler verdi.

Valilik makamını gördüğü için mutlu olduğunu dile getiren Kayra, “Valime çok teşekkür ederim. Beni gezdirdi çok mutlu etti. Sayın valimin odasını çok merak ettim. Kendisini çok merak ettim. O yüzden kendisini tanımak istedim” diye konuştu.
Kayra’yı misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erdinç Yılmaz ise Kayra’ya başarılı ve mutlu bir gelecek temenni etti.

Belediye başkanının makam aracı şehit oğluna sünnet arabası oldu
GÜNDEM
Belediye başkanının makam aracı şehit oğluna sünnet arabası oldu
Güçler birleştiriliyor

Güçler birleştiriliyor

​Türkiye'nin gökyüzündeki yeni hamlesi.
Otomobil devi üretimi sonlandırdı

​Benzinli ve dizel dönemi sona erdi.
Kayıplara karışmıştı: HDPli Semra Güzelin nerede olduğu tespit edildi

'Başka seçeneğim yok'

'Başka seçeneğim yok'

​Ukrayna lideri Zelenskiy: Putin ile arada toplantı olmayabilir

10 milyon dolarlık<br>vurgun yapacaklardı

10 milyon dolarlık
vurgun yapacaklardı

​İstanbul merkezli iki ilde sahte para operasyonu.

​Dünya Ukraynalı keskin nişancıyı konuşuyor.

Korkunç<br>saldırılara başlarız<br>

Korkunç
saldırılara başlarız

Kim Jong'dan sonra kız kardeşi de tehdit etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.