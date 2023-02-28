Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Deprem
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremde ağır yıkıma uğrayan Osmaniye'de bir deprem daha oldu.
AFAD verilerine göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 15.42'de yerin 12,9 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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