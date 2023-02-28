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Gündem

Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15:55 . 28/02/2023 Salı
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Deprem

Deprem

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremde ağır yıkıma uğrayan Osmaniye'de bir deprem daha oldu.

AFAD verilerine göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 15.42'de yerin 12,9 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi
Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 27 Şubat'ta Malatya merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ağır hasarlı çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı ve yaralılar olduğu aktarıldı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

#Osmaniye
#Deprem
#AFAD
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