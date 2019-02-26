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OSMANİYE

Osmaniye'de İbranice el yazmalı kitap ele geçirildi - Osmaniye habeleri

Osmaniye'de İbranice el yazmalı kitap ele geçirildi

Osmaniye'de polis ekiplerinin şüphe üzerinde takibe aldığı minibüste, elinde su testisi bulunan kadın heykeli ile 3 İbranice el yazmalı kitap ve 9 sikke bulundu. Suriye uyruklu 6 şüpheli, 'tarihi eser kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen el yazması kitap.
Ele geçirilen el yazması kitap.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü takibe aldı.

Kısa süreli takibin sonunda durdurulan minibüste yapılan aramada koltuklarının altına siyah poşetlere konularak gizlenmiş elinde su testisi bulunan kadın heykeli ile 3 İbranice el yazmalı kitap ve 9 sikke bulundu.

Minibüste bulunan Suriye uyruklu M.A., H.E., H.A., B.K., B.F. ve B.Z. 'tarihi eser kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ele geçirilen eserler, tarihi eser niteliğinde olup olmadıklarının tespiti için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Osmaniye Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Osmaniye'de İbranice el yazmalı kitap ele geçirildi
FOTOĞRAF 9
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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü takibe aldı.
Title
Kısa süreli takibin sonunda durdurulan minibüste yapılan aramada koltuklarının altına siyah poşetlere konularak gizlenmiş elinde su testisi bulunan kadın heykeli ile 3 İbranice el yazmalı kitap ve 9 sikke bulundu.
Title
Minibüste bulunan Suriye uyruklu M.A., H.E., H.A., B.K., B.F. ve B.Z. 'tarihi eser kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Title
Ele geçirilen eserler, tarihi eser niteliğinde olup olmadıklarının tespiti için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Osmaniye Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Osmaniye'de İbranice el yazmalı kitap ele geçirildi
Osmaniye polisinin şüphe üzerinde takibe aldığı minibüste, elinde su testisi bulunan kadın heykeli ile 3 İbranice el yazmalı kitap ve 9 sikke bulundu. Suriye uyruklu 6 şüpheli, 'tarihi eser kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alındı.


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