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OSMANİYE

Osmaniye’de korkunç olay: Kayalıklarda erkek cesedi bulundu

Osmaniye’de kayalıklarda erkek cesedi bulundu. AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılan ceset savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Osmaniye’de korkunç olay: Kayalıklarda erkek cesedi bulundu
Kayalıklarda bulunan kişinin 41 yaşındaki Cumali Korkmaz olduğu tespit edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Fakıuşağı Mahallesi yakınlarında bulunan kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu gördü.

112 Komuta Merkezi’ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi.

İHA

Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın 41 yaşındaki Cumali Korkmaz olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Korkmaz’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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