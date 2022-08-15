Gündem Osmaniyede özel harekat destekli hırsızlık operasyonunda altı tutuklama
OSMANİYE

Osmaniye’de özel harekat destekli 'hırsızlık' operasyonunda altı tutuklama

Osmaniye’de, hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda dokuz kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen altısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, üçü adli kontrolle serbest kaldı.

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Haber Merkezi DHA
Osmaniye’de özel harekat destekli hırsızlık operasyonunda altı tutuklama
Osmaniye'de hırsızlara operasyon.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde gerçekleştirilen 18 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, bölgelerdeki 250 güvelik ve mobese kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren dokuz şüphelinin kimliğini belirledi. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, operasyon için harekete geçti. Özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı şafak vakti baskınlar yapıldı.

Operasyonda Y.M.Ö. (33), Ö.U. (25), Y.Ç. (22), Ö.C.A. (20), T.T. (19), N.K. (18) ile 18 yaşından küçük S.Ç., V.D., A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.M.Ö., Ö.U., Y.Ç., Ö.C.A., T.T. ve S.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Türk bayrağına basarak video çeken kişi tutuklandı
OYNAT 00:24
Türk bayrağına basarak video çeken kişi tutuklandı
Sosyal medya hesabında Türk bayrağına basarken çektiği videoyu paylaşan yabancı uyruklu şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçuyla ilgili Bağcılar'da yürütülen çalışmalarda, yabancı uyruklu bir kişinin Türk bayrağına basarak çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edildi.

Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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