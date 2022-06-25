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OSMANİYE

Osmaniye'de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

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Haber Merkezi AA
Osmaniyede sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı
Osmaniye'de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

Araçlar, su nedeniyle ilerlemekte zorlanırken bazı araçlar da yolda mahsur kaldı.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ve bazı yollar, oluşan bu birikintileri nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerinin bodrum ve giriş katlarını da su bastı.

Oto Sanayi Sitesi'nde de pek çok iş yeri ve araç, sular altında kaldı.

İş yerlerinde mahsur kalanlar, traktörlerle tahliye edildi.

Bu arada, kent genelinde fırtına da etkili oldu.

Sosyal medyayazısı dikkat çekti

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