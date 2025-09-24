Yeni Şafak
ÖSYM duyurdu: YKS ek tercih başvuru süreci resmen başladı

ÖSYM duyurdu: YKS ek tercih başvuru süreci resmen başladı

16:2524/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
Üniversite yerleştirmelerinde şansını ikinci kez denemek isteyen adaylar için beklenen haber geldi.
Üniversite yerleştirmelerinde şansını ikinci kez denemek isteyen adaylar için beklenen haber geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS ek yerleştirme sürecine ilişkin takvimi açıkladı. Buna göre, üniversitelerin boş kontenjanlarına yerleşmek isteyen adaylar tercihlerini 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. Tercih işlemleri 30 Eylül’de saat 23.59’da sona erecek.

Üniversite adayları için ek yerleştirme dönemi başladı. ÖSYM’den yapılan duyuruya göre, 2025-YKS ek yerleştirme tercihleri an itibarıyla başladı ve 30 Eylül 23.59’da sona erecek. Tercih işlemleri yalnızca ÖSYM’nin resmi internet adresi ile Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.


ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle;

"2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.


Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.


2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.


Ek yerleştirme işlemleri, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2025-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır."





