AJet kampanya Kural ve Koşullar neler?

Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 24 Eylül 2025 11:00’da satışa sunulacaktır.

Kampanya ücretleri 3 Kasım 2025 – 29 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya, Almanya, Avusturya, İsviçre, Kuzey Makedonya, Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Belçika, Kosova, Bosna Hersek, Macaristan, Danimarka, İsveç, Fransa, İspanya, Sırbistan çıkışlı Türkiye varışlı uçuşları ve Türkiye çıkışlı Almanya, Avusturya, İsviçre, Kuzey Makedonya, Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Belçika, Kosova, Bosna Hersek, Macaristan, Danimarka, İsveç, Fransa, İspanya, Sırbistan varışlı uçuşları kapsamaktadır.

Fiyatlar tek yön direkt uçuşlar üzerinden belirlenmiştir. Fiyatları daha detaylı görmek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.

Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Kampanya 100.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.

Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahil değildir.

Kampanya yalnızca ajet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.