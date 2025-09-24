AJet, kış dönemine özel başlattığı kampanyayla Avrupa seyahatlerini çok daha uygun hale getiriyor. 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan indirimli biletler, Balkanlar’dan Orta Avrupa’ya kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Kampanya kapsamında AJet; Viyana–Cenevre, Berlin–Zürih, Saraybosna–Üsküp gibi popüler rotaların yanı sıra birçok Avrupa şehrine avantajlı uçuş imkânı sağlıyor. Yolcular, bu fırsatla kış tatillerini erkenden planlayarak hem bütçelerini koruyabilecek hem de Avrupa’nın farklı destinasyonlarını keşfetme şansı yakalayacak. Peki kampanya hangi rotalarda geçerli? İşte, AJet 9 dolar kampanyası.
AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ KAMPANYASI TARİHLERİ
İndirimli biletler, 24 Eylül 2025 tarihinde saat 11:00’den, 26 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar satışta olacak.
AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ HANGİ TARİHLERİ KAPSIYOR?
Kampanya ile satışa çıkarılan indirimli biletler, 3 Kasım 2025 – 29 Mart 2026 tarihleri arasında Balkanlar dahil AJet’in tüm Avrupa seferlerinde kullanılabilecek.
AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ NASIL VE NEREDEN ALINACAK?
AJet, kampanya kapsamında 100 bin indirimli koltuğu satışa çıkardı.
Kampanya ile satışa sunulan indirimli "basic" biletler, "AJet.com", AJet'in mobil uygulaması, yetkili satış acenteleri, çağrı merkezlerinden alınabilecek.
AJet kampanya Kural ve Koşullar neler?
Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 24 Eylül 2025 11:00’da satışa sunulacaktır.
Kampanya ücretleri 3 Kasım 2025 – 29 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
Kampanya, Almanya, Avusturya, İsviçre, Kuzey Makedonya, Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Belçika, Kosova, Bosna Hersek, Macaristan, Danimarka, İsveç, Fransa, İspanya, Sırbistan çıkışlı Türkiye varışlı uçuşları ve Türkiye çıkışlı Almanya, Avusturya, İsviçre, Kuzey Makedonya, Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Belçika, Kosova, Bosna Hersek, Macaristan, Danimarka, İsveç, Fransa, İspanya, Sırbistan varışlı uçuşları kapsamaktadır.
Fiyatlar tek yön direkt uçuşlar üzerinden belirlenmiştir. Fiyatları daha detaylı görmek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.
Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
Kampanya 100.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.
Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahil değildir.
Kampanya yalnızca ajet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.
Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.
Ajet kampanyası 9$'dan Başlayan Türkiye Çıkışlı Uçuşlar
Ajet indirimli uçak bilat kampanyası: 9€'dan Başlayan Yurt Dışı Çıkışlı Uçuşlar