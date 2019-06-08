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ÖSYM'den YKS paylaşımı! YKS ne zaman saat kaçta? YKS'de kaç soru sorulacak

ÖSYM'den YKS'ye girecek adaylar için geri sayım başladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019-YKS'ye girecek adaylar için sınavda dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin hatırlatmaları içeren videoyu Twitter hesabından paylaştı. Videoda 15 ve 16 Haziran'da uygulanacak YKS'deki oturumlar, konu dağılımları, süreleri ile adayların sınava giriş sırasında yanlarında bulundurmaları gereken belgeler ile sınava girişi yasak eşyalar hakkında detaylı bilgilere yer verildi.

Haber Merkezi AA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15 ve 16 Haziran'da yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15 ve 16 Haziran'da yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15 ve 16 Haziran'da yapılacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2019-YKS'ye girecek adaylar için sınavda dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin hatırlatmaları içeren videoya yer verdi.

Videodaki bilgilere göre, adayların sınavdan önce YKS kılavuzunu dikkatlice okumaları gerekiyor.

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te düzenlenecek ve adaylara 135 dakika süre verilecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

AYT'de adaylara 180 dakika, YDT'te ise 120 dakika süre tanınacak.

  • Adaylara 1. oturum olan TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.
  • AYT'de Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin sosyal bilimler testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

YDT'de de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yer alacak.

  • Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kimlik belgesi uyarısı

  • Sınava girişte geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesinin bulundurulması gerekirken, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar binalara giremeyecek.

Adayların, fotoğraflarının bulunması gereken sınava giriş belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrıca ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler haricinde belgenin ön ve arka yüzde herhangi bir yazı, resim, işaret vesaire bulunduğu taktirde adayların sınavları geçersiz sayılacak.

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü "Geçici Kimlik Belgesi"nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

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Sürücü belgesi, öğrenci kimlik kartları, basın kartı, avukat kimliği, kurum kimlikleri ve ikamet izni sınava girişte belge olarak kabul edilmeyecek.

Adaylar piercing ve başörtüsü iğnesi ile sınava katılabilecek

  • Sınavda adaylar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, çanta, cüzdan, kredi kartı gibi her türlü manyetik kart, her türlü kesici ve delici alet ile ateşli silah, her türlü saat, sözlük işlevi olan aygıtlar, müsvedde kağıt, defter, kitap, sözlük, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşya, kalem, silgi, kalemtraş, hesap cetveli, hesap makinesi, ehliyet ve kurum kimlik kartları, kulaklık ile bluetooth özellikli cihazlar sınava giriş sırasında yanında bulunduramayacak.
  • Basit olmayan her türlü ev ve araç anahtarı, anahtarlık ve plastik içerikli eşya, yiyecek-içecek, bilezik, küpe, her türlü taşlı yüzük, broş ve benzeri takılar ile ÖSYM'den resmi izin alınmamış ilaç, gıda ve her türlü cihazlarla da sınava giriş yasak olacak.
  • Adaylar ve görevliler yanlarında alyans, şeffaf numaralı gözlük, başörtüsü için kullanılan boncuklu-boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka, basit piercing, şeffaf pet şişe içerisinde su ile sınava katılabilecek.
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ÖSYM, sınava girecek adaylara hatırlatmalarda bulundu.
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