Otağı rant kapısına çevirecek!

Bilecik’te CHP’li belediye AK Parti döneminde öğrencilerin kullanımı için yapılan tüm hizmeti kesmeye başladı. Şeyh Edebali Üniversitesi’ndeki öğrenci otağına kilit vuran CHP’li belediye bu yetmemiş gibi burada çalışan öğrencilerin işine de son verdi. CHP’li Belediye Başkanı Semih Şahin’in talimatıyla kapatılan iki öğrenci otağında görevli 13 öğrenci işsiz kaldı.

OKUL HARÇLIKLARINI ÇIKARIYORLARDI

Öğrenci otağının merkez kısmındaki yerleşkesinde 9 öğrenci, Söğüt ilçesinde ise 4 öğrenci çalışıyordu. Öğrencilerin çalıştığı süre zarfında alacakları maaşların da bir aydır CHP’li Şahin tarafından ödenmediği ortaya çıktı. Buradaki 13 öğrencinin okul harçlıklarını çıkarmak için çalıştıkları da öğrenildi.

RANT KAPISI OLACAK!

AK Partili Bilecik Belediyesi tarafından hizmete açılan öğrenci otağı, iddiaya göre CHP tarafından rant kapısı haline dönüştürülecek. Yeni dönemle birlikte öğrenci otağı özel bir firmanın kullanımına tahsis edilecek. Öğrenci otağında ücretsiz olarak verilen çay ve çorba ikramı dönemi de sona erecek.

Çay ve çorba içmek isteyen öğrenciler ise ikramlara ücret ödemek zorunda bırakılacak. CHP’li Belediye Başkanı Semih Şahin’in üniversitedeki tüm sosyal alanları kaldırdığını belirten öğrenciler yayınladıkları bir video ile yapılanlara tepki gösterdi.

SOSYAL ALANIMIZ KALMADI

Seçimlerden önce sürekli ziyaret ettikleri otağda sosyal etkinlikler yaptıklarını dile getiren öğrenciler, “Ancak seçimlerden sonra üniversitemizde bulunan iki Öğrenci Otağı da kapatıldı. Şu anda öğrenciler ne burada kitap okuyabiliyor ne de farklı bir etkinlik yapabiliyor. Okulda bir sosyallik kalmadı. İnsanların vakit geçirebileceği bir yer yok. Ben buralar neden kapatıldı onu çok merak ediyorum. Kapatıldıysa yenisi neden açılmıyor” dedi.

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