Oto tamirhanesinde 'mazot faciası'nın eşiğinden dönüldü

Silopi’de oto tamir dükkanında sobaya dökülen mazotun patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir oto tamir dükkanında sobaya mazot dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada bir çırak yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yüzünden yaralanan çırak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir oto tamir dükkanında meydana gelen olayda, çırak olarak çalışan M.E., yanan sobaya mazot döktü. Sobaya dökülen mazot bomba gibi patladı. Patlama sonucu M.E.’nin yüzünde yanıklar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çırak, ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



