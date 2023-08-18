Otobüs denize düştü

İstanbul Eminönü’nde park halindeki boş İETT otobüsü kayarak denize düştü. Ragıp Gümüşpala Caddesi’nde İETT garajı içerisindeki otobüs duraklarında park halinde olan ve EM1 Kulaksız-Eminönü hattında çalışan boş özel halk otobüsü kayarak denize düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. İstanbul İtfaiyesine bağlı dalgıçlar, denize dalarak otobüse halat bağladı. Otobüs vinçler yardımıyla sudan çıkarılmaya çalışılsa da ilk denemede halat koptu. Ekipler 6 saatlik çalışma sonrası denizdeki otobüsü karaya çıkarmayı başardı. İBB’nin otobüs şoförü hakkında soruşturma başlattığı öğrenilirken otobüsün suya battığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Olay yerine gelen İETT Genel Müdürü İrfan Demet, saat 07.12’de garaja gelen otobüsü şoförün park ettiğini belirterek, şunları söyledi:

SERTİFİKASINA EL KONULDU

“Park ettiği esnada ilk tespitlerimize göre el frenini maalesef sürücümüz çekmiyor. Park ettikten 20 dakika sonra eğimin ve el freninin çekilmemiş olmasının etkisiyle araç hareket ediyor ve denize düşüyor. Aracımızda herhangi bir yolcumuz ve sürücümüz yoktu. Kazadan etkilenen bir vatandaşımız olmadı. Özel halk otobüsü sürücümüzün toplu taşıma sertifikasına el koymuş bulunmaktayız. Tahkikat sonucuna göre tekrar değerlendirilecek.”

KAMERA KAYITLARINA BAKILACAK

İstanbul Halk Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Naci Yağız da araç içerisinde İETT tarafından takılan kamera sisteminin bulunduğunu, denizden çıkarıldıktan sonra olayın nasıl meydana geldiğinin anlaşılacağını aktardı. Düşen otobüsün şoförü Ramazan Şahin, otobüsü park ettikten 20 dakika sonra aracın yanına geldiğini söyleyerek, “Herhangi bir arızası yoktu. Araç denize giderken arkadaşlarla gördük.” dedi.







